Процедуры банкротства в Казахстане становятся проще
В Казахстане продолжают совершенствовать процедуры банкротства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, делая их более удобными, прозрачными и доступными для всех участников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Если раньше многие документы и обращения по вопросам банкротства приходилось направлять на бумаге или через различные информационные системы, то сегодня большая часть процессов переведена в электронный формат.
С октября 2024 года процедуры реабилитации и банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стали доступны в цифровом формате через Кабинет налогоплательщика. Это позволило значительно упростить взаимодействие между администраторами процедур, кредиторами и органами государственных доходов.
С начала 2026 года были внедрены дополнительные электронные сервисы:
- автоматизирован прием и публикация объявлений по процедурам банкротства;
- расширены возможности получения актуальной информации о ходе процедур реабилитации и банкротства;
- обеспечен удобный электронный доступ к сведениям о должниках, в отношении которых применяются соответствующие процедуры.
Новые цифровые решения уже активно используются на практике. Только в течение 2025 года администраторами процедур было размещено более 3 тысяч актуальных сведений о ходе процедур банкротства и реабилитации.
Продолжается и совершенствование механизмов банкротства физических лиц
Так, в системе Qoldau для кредиторов реализована возможность подачи жалоб в электронном формате в случае несогласия с решениями органов государственных доходов.
Кроме того, Комитет регулярно проводит разъяснительную работу с участниками процедур банкротства. Благодаря проведенным встречам и консультациям значительно сократилось количество необоснованных обращений, что позволило ускорить рассмотрение вопросов граждан и повысить эффективность взаимодействия.
Проводимая цифровизация позволяет сократить сроки обмена информацией, снизить количество бумажного документооборота, повысить доступность государственных услуг и сделать процедуры банкротства более прозрачными и удобными для всех участников.
По вопросам технического характера можно обратиться в службу поддержки support.ecc.kz.
Напомним, ИП в Казахстане проходят процедуру банкротства по отдельному закону.
Ранее порядок оплаты расходов при банкротстве граждан разъяснили в КГД.