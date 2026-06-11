Процедуры банкротства в Казахстане становятся проще

В Казахстане продолжают совершенствовать процедуры банкротства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, делая их более удобными, прозрачными и доступными для всех участников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Если раньше многие документы и обращения по вопросам банкротства приходилось направлять на бумаге или через различные информационные системы, то сегодня большая часть процессов переведена в электронный формат.

С октября 2024 года процедуры реабилитации и банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стали доступны в цифровом формате через Кабинет налогоплательщика. Это позволило значительно упростить взаимодействие между администраторами процедур, кредиторами и органами государственных доходов.

С начала 2026 года были внедрены дополнительные электронные сервисы:

автоматизирован прием и публикация объявлений по процедурам банкротства;

расширены возможности получения актуальной информации о ходе процедур реабилитации и банкротства;

обеспечен удобный электронный доступ к сведениям о должниках, в отношении которых применяются соответствующие процедуры.

Новые цифровые решения уже активно используются на практике. Только в течение 2025 года администраторами процедур было размещено более 3 тысяч актуальных сведений о ходе процедур банкротства и реабилитации.

Продолжается и совершенствование механизмов банкротства физических лиц

Так, в системе Qoldau для кредиторов реализована возможность подачи жалоб в электронном формате в случае несогласия с решениями органов государственных доходов.

Кроме того, Комитет регулярно проводит разъяснительную работу с участниками процедур банкротства. Благодаря проведенным встречам и консультациям значительно сократилось количество необоснованных обращений, что позволило ускорить рассмотрение вопросов граждан и повысить эффективность взаимодействия.

Проводимая цифровизация позволяет сократить сроки обмена информацией, снизить количество бумажного документооборота, повысить доступность государственных услуг и сделать процедуры банкротства более прозрачными и удобными для всех участников.

По вопросам технического характера можно обратиться в службу поддержки support.ecc.kz.

Напомним, ИП в Казахстане проходят процедуру банкротства по отдельному закону.



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