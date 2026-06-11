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    Процедуры банкротства в Казахстане становятся проще

    В Казахстане продолжают совершенствовать процедуры банкротства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, делая их более удобными, прозрачными и доступными для всех участников, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    банкротство, кредит
    Фото: freepik.com

    Если раньше многие документы и обращения по вопросам банкротства приходилось направлять на бумаге или через различные информационные системы, то сегодня большая часть процессов переведена в электронный формат.

    С октября 2024 года процедуры реабилитации и банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стали доступны в цифровом формате через Кабинет налогоплательщика. Это позволило значительно упростить взаимодействие между администраторами процедур, кредиторами и органами государственных доходов.

    С начала 2026 года были внедрены дополнительные электронные сервисы:

    • автоматизирован прием и публикация объявлений по процедурам банкротства;
    • расширены возможности получения актуальной информации о ходе процедур реабилитации и банкротства;
    • обеспечен удобный электронный доступ к сведениям о должниках, в отношении которых применяются соответствующие процедуры.

    Новые цифровые решения уже активно используются на практике. Только в течение 2025 года администраторами процедур было размещено более 3 тысяч актуальных сведений о ходе процедур банкротства и реабилитации.

    Продолжается и совершенствование механизмов банкротства физических лиц

    Так, в системе Qoldau для кредиторов реализована возможность подачи жалоб в электронном формате в случае несогласия с решениями органов государственных доходов.

    Кроме того, Комитет регулярно проводит разъяснительную работу с участниками процедур банкротства. Благодаря проведенным встречам и консультациям значительно сократилось количество необоснованных обращений, что позволило ускорить рассмотрение вопросов граждан и повысить эффективность взаимодействия.

    Проводимая цифровизация позволяет сократить сроки обмена информацией, снизить количество бумажного документооборота, повысить доступность государственных услуг и сделать процедуры банкротства более прозрачными и удобными для всех участников.

    По вопросам технического характера можно обратиться в службу поддержки support.ecc.kz

    Напомним, ИП в Казахстане проходят процедуру банкротства по отдельному закону.

    Ранее порядок оплаты расходов при банкротстве граждан разъяснили в КГД.

    Минфин РК КГД Банкротство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор