ИП в Казахстане проходят процедуру банкротства по отдельному закону

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Меруерт Сисембаева на брифинге заявила, что в Казахстане закон о банкротстве физических лиц не распространяется на граждан, ведущих предпринимательскую деятельность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как она отметила, участие в процедурах банкротства возможно только при соблюдении установленных требований.

— Стоит отметить, что закон о банкротстве физических лиц применяется только к тем гражданам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Индивидуальные предприниматели проходят процедуру в рамках закона «О реабилитации и банкротстве», — пояснила Сисембаева.

При этом, и личные обязательства предпринимателя.

— При прохождении процедуры банкротства как индивидуальный предприниматель он может включить в реестр требований кредиторов не только бизнес-долги, но и личные обязательства — по ипотеке, кредитам, коммунальным платежам или долгам перед другими физическими лицами. Таким образом, предприниматели не подпадают под процедуру банкротства физических лиц, однако могут урегулировать как деловые, так и личные долги в рамках отдельного закона, — уточнила представитель КГД.

