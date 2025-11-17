Протонная терапия внедрена в Казахстане: метод снижает лучевую нагрузку на 70%

В Казахстане начали применять протонную терапию. Это одна из самых передовых методик лучевого лечения. Ее преимущество заключается в минимальном воздействии на здоровые ткани. По словам старшего медицинского физика Национального научного онкологического центра Алуы Қанатқызы, технология позволяет снизить лучевую нагрузку на здоровые органы на 60-70% по сравнению со стандартной терапией.



В отличие от традиционного облучения протоны высвобождают почти всю свою энергию строго в заданной глубине, то есть непосредственно в опухоли. Это позволяет атаковать раковые клетки с высокой точностью, не затрагивая ткани, расположенные за новообразованием, что делает терапию одной из самых щадящих.



Новый лечебный комплекс рассчитан на проведение до 1 тыс. процедур в год. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, включая вращающуюся на 360 градусов систему и роботизированный стол для обеспечения максимальной точности.

— Протонная терапия проводится на всех стадиях, но особенно эффективна при лечении детей ввиду растущего организма, а также при рецидивах после ранее полученной уже лучевой терапии. Так как раковые ткани вырабатывают радиорезистентность, протоны и их высокая точность доставки позволяют подвести необходимую дозу к опухоли, минимально затрагивая ранее облученные структуры и снижая риск тяжелых осложнений, — отметила Алуа Қанатқызы.

Ранее сообщалось, что ученые Казахстана приступают к следующему этапу тестирования лекарства от рака