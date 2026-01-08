Противоречат интересам страны: полный список организаций, из которых выходят США
Дональд Трамп поручил всем исполнительным департаментам и агентствам незамедлительно принять меры для скорейшего выхода США из ряда организаций и их финансирования, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The White House.
Организации, конвенций и договоров не входящие в Систему ООН:
- Соглашение о безуглеродной энергетике 24/7 (цель декарбонизация и поддержка экологически чистой энергии).
- Совет по плану Коломбо (международная организация по продвижение экономического и социального развития стран Азии и Тихого океана).
- Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды (CEC). Межправительственная организация, созданная Канадой, Мексикой и Соединёнными Штатами.
- Образование не может ждать (инициатива ООН, цель до 2026 года довести общее число получающих поддержку детей до 20 млн, требуется 1,5 млрд долларов, из которых в 2024 году собрано 900 млн долларов).
- Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам (международный аналитический центр, базирующийся в Хельсинки, Финляндия).
- Форум европейских национальных лабораторий по исследованию автомобильных дорог (FEHRL). Организация по вопросам дорожного строительства и автомобильного транспорта.
- Коалиция «Свобода онлайн» (группа из 42 стран, которые совместно работают над продвижением свободы в интернете).
- Глобальный фонд взаимодействия и устойчивости сообществ (GCERF). Международная организация со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, по поддержке инициатив на уровне сообществ, направленных на повышение устойчивости к насильственному экстремизму.
- Глобальный контртеррористический форум (GCTF). Неформальная платформа в Нью-Йорке по разработке долгосрочного подхода к противодействию терроризму и предотвращению насильственных экстремистских идеологий.
- Глобальный форум по киберэкспертизе (GFCE). Платформа для международного сотрудничества в области укрепления киберпотенциала и экспертизы в мире.
- Глобальный форум по миграции и развитию (GFMD). Неформальный процесс, который помогает формировать глобальные дебаты по миграции и развитию.
- Межамериканский институт исследований глобальных изменений (IAI). Межправительственная организация, поддерживаемая 19 странами Северной и Южной Америки по исследованиям и устранению пробелов знаний.
- Межправительственный форум по добыче полезных ископаемых, металлов и устойчивому развитию (IGF). Организация поддерживающая глобальный диалог по вопросу развития горнодобывающей промышленности.
- Межправительственная группа экспертов по изменению климата IPCC. Международный орган для оценки состояния научных знаний по изменению климата.
- Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Международная группа экспертов по вопросам биоразнообразия.
- Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM). Межгосударственная организация, занимающаяся сохранением всемирного культурного наследия.
- Международный консультативный комитет по хлопку (ICAC) ассоциация правительств стран, занимающихся производством хлопка, его потреблением или торговлей.
- Международная организация по праву развития (IDLO). Продвигает верховенство права через развитие институциональных структур развивающихся стран.
- Международный энергетический форум (межправительственная некоммерческая международная организация).
- Международная федерация художественных советов и агентств культуры (IFACCA). Глобальная сеть по продвижению искусства и культуры.
- Международный институт демократии и содействия проведению выборов (International IDEA). Межправительственная организация по укреплению демократических институтов.
- Международный институт правосудия и верховенства права (международная организация, ориентированная на совершенствование государственного управления в слаборазвитых странах, в первую очередь в сфере борьбы с терроризмом).
- Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG). Межправительственная организация, созданная в рамках ООН, обеспечивает форумы, обмен данными и проведение исследований.
- Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
- Международный солнечный альянс (ISA). Направлен на борьбу с изменением климата путём внедрения решений в области солнечной энергетики.
- Международная организация по тропической древесине (ITTO). Цель сохранение ресурсов тропических лесов, их использование и торговля.
- Международный союз охраны природы (IUCN). Международная некоммерческая организация по освещению проблем сохранения биоразнообразия планеты.
- Панамериканский институт географии и истории (IPGH). Международная организация, занимающаяся накоплением и распространением знаний в области картографии, географии, истории и геофизики.
- Партнерство для атлантического сотрудничества (Atlantic Partnership). Многосторонний форум, объединяющий страны Африки, Европы, Северной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна.
- Соглашение о региональном сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем против судов в Азии (RECAAP).
- Совет регионального сотрудничества. Организация по сотрудничеству и развитию в Юго-Восточной Европе.
- Сеть по политике в области возобновляемых источников энергии для 21 века (REN21). Секретариат организации находится в Париже и насчитывает более 100 организаций-членов и более 4000 активных членов сообщества.
- Научно-технический центр в Украине. Межправительственная организация, занимающаяся вопросами нераспространения ядерного, биологического и химического оружия и связанных с ним технологий.
- Секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде (SPREP). Межправительственная организация, отвечает за защиту и развитие природных ресурсов Тихоокеанского региона.
- Венецианская комиссия Совета Европы (консультативный орган по конституционному праву).
AMERICA FIRST 🇺🇸— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026
Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:
🔴35-non UN organizations
🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N
Уточняется, что среди организаций, из которых выходят США, 31 работает под эгидой ООН.
Структуры ООН:
- Департамент по экономическим и социальным вопросам.
- Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) — Экономическая комиссия для Африки.
- ЭКОСОС — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна.
- ЭКОСОС — Экономическая комиссия для Азии и Тихого океана.
- ЭКОСОС — Экономическая комиссия для Западной Азии.
- Комиссия международного права.
- Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.
- Центр международной торговли.
- Канцелярия Специального советника по Африке.
- Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении детей в вооруженных конфликтах.
- Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта.
- Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей.
- Комиссия по миростроительству.
- Фонд миростроительства.
- Постоянный форум по проблемам лиц африканского происхождения.
- Альянс цивилизаций ООН;
- Программа ООН по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов.
- Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
- Фонд демократии ООН (UNDEF).
- Энергетика ООН
- Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC).
- Программа ООН по населенным пунктам.
- Учебный и научно-исследовательский институт ООН (UNITAR).
- Океаны ООН.
- Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).
- Регистр обычных вооружений ООН.
- Координационный совет руководителей системы ООН.
- Колледж персонала системы ООН.
- Программа ООН по водным ресурсам.
- Университет ООН.
Белый дом отметил, что США выходят из 66 международных организаций, конвенций и договоров, которые противоречат интересам Соединенных Штатов.
Решение принято на основе указа № 14199 (О выходе Соединенных Штатов из некоторых организаций системы ООН и прекращении финансирования этих организаций, а также о пересмотре поддержки Соединенными Штатами всех международных организаций).
Ранее сообщалось, что администрация Трампа прекратила финансирование экстренных программ Всемирной продовольственной программы ООН, которые помогали миллионам выживать в Афганистане, Сирии, Йемене и еще 11 беднейших странах.