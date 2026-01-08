Противоречат интересам страны: полный список организаций, из которых выходят США

Организации, конвенций и договоров не входящие в Систему ООН:

Соглашение о безуглеродной энергетике 24/7 (цель декарбонизация и поддержка экологически чистой энергии). Совет по плану Коломбо (международная организация по продвижение экономического и социального развития стран Азии и Тихого океана). Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды (CEC). Межправительственная организация, созданная Канадой, Мексикой и Соединёнными Штатами. Образование не может ждать (инициатива ООН, цель до 2026 года довести общее число получающих поддержку детей до 20 млн, требуется 1,5 млрд долларов, из которых в 2024 году собрано 900 млн долларов). Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам (международный аналитический центр, базирующийся в Хельсинки, Финляндия). Форум европейских национальных лабораторий по исследованию автомобильных дорог (FEHRL). Организация по вопросам дорожного строительства и автомобильного транспорта. Коалиция «Свобода онлайн» (группа из 42 стран, которые совместно работают над продвижением свободы в интернете). Глобальный фонд взаимодействия и устойчивости сообществ (GCERF). Международная организация со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, по поддержке инициатив на уровне сообществ, направленных на повышение устойчивости к насильственному экстремизму. Глобальный контртеррористический форум (GCTF). Неформальная платформа в Нью-Йорке по разработке долгосрочного подхода к противодействию терроризму и предотвращению насильственных экстремистских идеологий. Глобальный форум по киберэкспертизе (GFCE). Платформа для международного сотрудничества в области укрепления киберпотенциала и экспертизы в мире. Глобальный форум по миграции и развитию (GFMD). Неформальный процесс, который помогает формировать глобальные дебаты по миграции и развитию. Межамериканский институт исследований глобальных изменений (IAI). Межправительственная организация, поддерживаемая 19 странами Северной и Южной Америки по исследованиям и устранению пробелов знаний. Межправительственный форум по добыче полезных ископаемых, металлов и устойчивому развитию (IGF). Организация поддерживающая глобальный диалог по вопросу развития горнодобывающей промышленности. Межправительственная группа экспертов по изменению климата IPCC. Международный орган для оценки состояния научных знаний по изменению климата. Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Международная группа экспертов по вопросам биоразнообразия. Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM). Межгосударственная организация, занимающаяся сохранением всемирного культурного наследия. Международный консультативный комитет по хлопку (ICAC) ассоциация правительств стран, занимающихся производством хлопка, его потреблением или торговлей. Международная организация по праву развития (IDLO). Продвигает верховенство права через развитие институциональных структур развивающихся стран. Международный энергетический форум (межправительственная некоммерческая международная организация). Международная федерация художественных советов и агентств культуры (IFACCA). Глобальная сеть по продвижению искусства и культуры. Международный институт демократии и содействия проведению выборов (International IDEA). Межправительственная организация по укреплению демократических институтов. Международный институт правосудия и верховенства права (международная организация, ориентированная на совершенствование государственного управления в слаборазвитых странах, в первую очередь в сфере борьбы с терроризмом). Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG). Межправительственная организация, созданная в рамках ООН, обеспечивает форумы, обмен данными и проведение исследований. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Международный солнечный альянс (ISA). Направлен на борьбу с изменением климата путём внедрения решений в области солнечной энергетики. Международная организация по тропической древесине (ITTO). Цель сохранение ресурсов тропических лесов, их использование и торговля. Международный союз охраны природы (IUCN). Международная некоммерческая организация по освещению проблем сохранения биоразнообразия планеты. Панамериканский институт географии и истории (IPGH). Международная организация, занимающаяся накоплением и распространением знаний в области картографии, географии, истории и геофизики. Партнерство для атлантического сотрудничества (Atlantic Partnership). Многосторонний форум, объединяющий страны Африки, Европы, Северной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна. Соглашение о региональном сотрудничестве в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем против судов в Азии (RECAAP). Совет регионального сотрудничества. Организация по сотрудничеству и развитию в Юго-Восточной Европе. Сеть по политике в области возобновляемых источников энергии для 21 века (REN21). Секретариат организации находится в Париже и насчитывает более 100 организаций-членов и более 4000 активных членов сообщества. Научно-технический центр в Украине. Межправительственная организация, занимающаяся вопросами нераспространения ядерного, биологического и химического оружия и связанных с ним технологий. Секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде (SPREP). Межправительственная организация, отвечает за защиту и развитие природных ресурсов Тихоокеанского региона. Венецианская комиссия Совета Европы (консультативный орган по конституционному праву).

Структуры ООН:

Департамент по экономическим и социальным вопросам. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) — Экономическая комиссия для Африки. ЭКОСОС — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна. ЭКОСОС — Экономическая комиссия для Азии и Тихого океана. ЭКОСОС — Экономическая комиссия для Западной Азии. Комиссия международного права. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Центр международной торговли. Канцелярия Специального советника по Африке. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении детей в вооруженных конфликтах. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей. Комиссия по миростроительству. Фонд миростроительства. Постоянный форум по проблемам лиц африканского происхождения. Альянс цивилизаций ООН; Программа ООН по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов. Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Фонд демократии ООН (UNDEF). Энергетика ООН Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC). Программа ООН по населенным пунктам. Учебный и научно-исследовательский институт ООН (UNITAR). Океаны ООН. Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA). Регистр обычных вооружений ООН. Координационный совет руководителей системы ООН. Колледж персонала системы ООН. Программа ООН по водным ресурсам. Университет ООН.

Белый дом отметил, что США выходят из 66 международных организаций, конвенций и договоров, которые противоречат интересам Соединенных Штатов.

Решение принято на основе указа № 14199 (О выходе Соединенных Штатов из некоторых организаций системы ООН и прекращении финансирования этих организаций, а также о пересмотре поддержки Соединенными Штатами всех международных организаций).

Ранее сообщалось, что администрация Трампа прекратила финансирование экстренных программ Всемирной продовольственной программы ООН, которые помогали миллионам выживать в Афганистане, Сирии, Йемене и еще 11 беднейших странах.