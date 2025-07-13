Противоослепляющие экраны устанавливают на трассе в Мангистауской области

Такие экраны играют ключевую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий. Они защищают водителей от ослепления фарами встречного транспорта, особенно в темное время суток, тем самым, снижая аварийность и повышая комфорт передвижения по дорогам.

На данном участке предусмотрен монтаж 21 500 экранов общей протяженностью 11,7 км. Уже установлено 11 000 экранов (около 6 км), а завершение работ запланировано до конца июля 2025 года.

Подобные меры принимаются не только в Мангистауской области — установка противоослепляющих экранов активно ведется и в других регионах Казахстана на участках республиканских дорог. Это часть комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению уровня безопасности на дорогах страны.

Ранее в Костанайской области завершились дорожно-строительные работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения KAZ-19.