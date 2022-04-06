Против строительства многоэтажки среди частных домов выступили алматинцы
Жители не хотят видеть многоэтажный жилой комплекс посреди частных домов и коттеджей. По их мнению, высотное строительство нарушит архитектурный облик района, розу ветров, загрязняет воздух, приведет к возникновению криминогенной ситуации из-за сдаваемых квартир и к нагрузке на инженерные сети.
Кроме того, активисты считают, что из-за ЖК посреди частных домов, образуется нехватка мест для автомобилей, что создаст для жителей частных домов и квартир большие проблемы и постоянные стычки. Они также заявили, что строительство повредит близстоящим домам.
Жители просят построить парк со спортивными и детскими площадками.
В акимате Наурызбайского района ответили, что участок по адресу: ул.Талжанова, 1А, находится в собственности юридического лица. В настоящее время эскизный проект на возведение жилого комплекса не согласован.
«Согласно статье 13 закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» и главы 2 пункта 4 пп 1 «Правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Алматы» застройщик - ТОО «Строительная Компания Сармат» (BI Group) - должен провести общественное обсуждение проекта с жителями, чьи интересы непосредственно затрагивает строительство», - ответили в акимате района на публикацию в Facebook .
Фото:facebook.com/zhaina.moldabekova