Протесты против политики Трампа проходят по всей территории США
В субботу в ряде городах США прошли мирные массовые демонстрации против президента Дональда Трампа, который, по мнению протестующих, ведет себя как король, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
Мероприятия получили название «День без королей», в рамках
которых было запланировано около 600 акций протеста, большинство из
— в сельской местности. Они стали продолжением предыдущей
демонстрации, прошедшей в июне, в которой приняли участие около 2000
человек.
Организаторы митинга «Без королей» в Вашингтоне, округ Колумбия,
заявили, что в акции протеста у здания Капитолия приняли участие более 200
тысяч человек.
Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнилась огромной толпой с плакатами,
на одном из которых было написано: «Я не присягаю ни одному королю».
Некоторые протестующие были одеты в надувные костюмы лягушек,
которые начали носить активисты в Портленде, штат Орегон, чтобы
высмеять попытки Белого дома представить активистов анархистами или
внутренними террористами, передает на The New York Times.
Полиция разогнала демонстрантов в 15:30 часов по местному времени
и все ограничения дорожного движения были сняты. Представители полиции
Нью-Йорка заявили, что во всех пяти районах города собралось более 100
тысяч человек, «мирно реализующих свои права, закреплённые в Первой
поправке [Конституции США]», передает FOX News.
В Атланте, штата Джорджия, люди собрались на парковке в центре
города. Атмосфера была спокойной, но участники выражали недовольство
тактикой администрации Трампа.
Активисты собрались на Оушен-Бич в Сан-Франциско, штат
Калифорния, для проведения масштабной художественной акции «Королей
нет — Да на 50», призывающей к перекройке избирательных округов в
Калифорнии к предстоящему голосованию в 2026 году.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в социальных сетях призвал
граждан «мирно демонстрировать своё недовольство», а также обвинил
администрацию Трампа в «авторитарном захвате власти».
— Я призываю нашу нацию провести в эти выходные марши «Без
королей» в знак протеста против тирании и беззакония, царящих в
настоящее время в этой стране. Высказывайте свое мнение. Действуйте
мирно. Защитите себя и свое сообщество. В Соединенных Штатах нет
королей, — написал Гэвин Ньюсом в Х.
В Бостоне, штат Массачусетс, акция протеста проходила с 12:00 до
15:00 часов на Бостон-Коммон.
В центре Чикаго, штата Иллинойс, собралась большая толпа на мирном
митинге «Нет королям» в Грант-парке и Мичиган-авеню, где мэр Брэндон
Джонсон выступил с речью, в которой раскритиковал иммиграционную
политику президента Трампа и его экономическую программу.
Мэр обвинил Трампа в том, что он использует федеральные
иммиграционные службы в качестве «своей частной военизированной
оккупационной силы», и сравнил текущую политическую ситуацию с
«повторением Гражданской войны». Он предупредил, что «попытка
разделить и завоевать эту страну не увенчается успехом, потому что, когда
народ един, справедливость всегда побеждает».
— Мы не хотим присутствия войск в нашем городе. Мы не позволим
оккупировать наши города, — заявил Брэндон Джонсон.
По словам организаторов, недовольство толпы было вызвано
действиями президента Дональда Трампа в последние месяцы, в том числе
его ролью в приостановке работы правительства, нападками на систему
высшего образования, давление на Министерство юстиции по
преследованию политических противников и мигрантов, присутствием
федеральных войск в городах и так называемым «Единым прекрасным
законопроектом».
Акции носили мирный характер, но жительницу Южной Каролины
арестовали в субботу после того, как она размахивала пистолетом во время
поездки в районе запланированной демонстрации «Нет королям» в городе
Миртл-Бич. 59-летней Мэри Мориарти предъявлено обвинение в
демонстрации огнестрельного оружия, сообщает FOX News.
Республиканские лидеры осудили демонстрацию, обвинили её
участников в затягивании приостановки работы правительства и назвали её
«митингом ненависти к Америке».
Ранее сообщали, что около 25 митингов и демонстраций прошли в 19
штатах США.