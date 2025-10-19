Протесты против политики Трампа проходят по всей территории США

Мероприятия получили название «День без королей», в рамках

которых было запланировано около 600 акций протеста, большинство из

— в сельской местности. Они стали продолжением предыдущей

демонстрации, прошедшей в июне, в которой приняли участие около 2000

человек.

Организаторы митинга «Без королей» в Вашингтоне, округ Колумбия,

заявили, что в акции протеста у здания Капитолия приняли участие более 200

тысяч человек.

Фото: кадр из видео youtube/@AssociatedPress

Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнилась огромной толпой с плакатами,

на одном из которых было написано: «Я не присягаю ни одному королю».

Некоторые протестующие были одеты в надувные костюмы лягушек,

которые начали носить активисты в Портленде, штат Орегон, чтобы

высмеять попытки Белого дома представить активистов анархистами или

внутренними террористами, передает на The New York Times.

Полиция разогнала демонстрантов в 15:30 часов по местному времени

и все ограничения дорожного движения были сняты. Представители полиции

Нью-Йорка заявили, что во всех пяти районах города собралось более 100

тысяч человек, «мирно реализующих свои права, закреплённые в Первой

поправке [Конституции США]», передает FOX News.

В Атланте, штата Джорджия, люди собрались на парковке в центре

города. Атмосфера была спокойной, но участники выражали недовольство

тактикой администрации Трампа.

Фото: кадр из видео youtube.com/@ForbesBreakingNews

Активисты собрались на Оушен-Бич в Сан-Франциско, штат

Калифорния, для проведения масштабной художественной акции «Королей

нет — Да на 50», призывающей к перекройке избирательных округов в

Калифорнии к предстоящему голосованию в 2026 году.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в социальных сетях призвал

граждан «мирно демонстрировать своё недовольство», а также обвинил

администрацию Трампа в «авторитарном захвате власти».

— Я призываю нашу нацию провести в эти выходные марши «Без

королей» в знак протеста против тирании и беззакония, царящих в

настоящее время в этой стране. Высказывайте свое мнение. Действуйте

мирно. Защитите себя и свое сообщество. В Соединенных Штатах нет

королей, — написал Гэвин Ньюсом в Х.

В Бостоне, штат Массачусетс, акция протеста проходила с 12:00 до

15:00 часов на Бостон-Коммон.

Фото: nbcchicago.com

В центре Чикаго, штата Иллинойс, собралась большая толпа на мирном

митинге «Нет королям» в Грант-парке и Мичиган-авеню, где мэр Брэндон

Джонсон выступил с речью, в которой раскритиковал иммиграционную

политику президента Трампа и его экономическую программу.

Мэр обвинил Трампа в том, что он использует федеральные

иммиграционные службы в качестве «своей частной военизированной

оккупационной силы», и сравнил текущую политическую ситуацию с

«повторением Гражданской войны». Он предупредил, что «попытка

разделить и завоевать эту страну не увенчается успехом, потому что, когда

народ един, справедливость всегда побеждает».

— Мы не хотим присутствия войск в нашем городе. Мы не позволим

оккупировать наши города, — заявил Брэндон Джонсон.

По словам организаторов, недовольство толпы было вызвано

действиями президента Дональда Трампа в последние месяцы, в том числе

его ролью в приостановке работы правительства, нападками на систему

высшего образования, давление на Министерство юстиции по

преследованию политических противников и мигрантов, присутствием

федеральных войск в городах и так называемым «Единым прекрасным

законопроектом».

Акции носили мирный характер, но жительницу Южной Каролины

арестовали в субботу после того, как она размахивала пистолетом во время

поездки в районе запланированной демонстрации «Нет королям» в городе

Миртл-Бич. 59-летней Мэри Мориарти предъявлено обвинение в

демонстрации огнестрельного оружия, сообщает FOX News.

Республиканские лидеры осудили демонстрацию, обвинили её

участников в затягивании приостановки работы правительства и назвали её

«митингом ненависти к Америке».

Ранее сообщали, что около 25 митингов и демонстраций прошли в 19

штатах США.