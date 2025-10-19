РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:36, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Протесты против политики Трампа проходят по всей территории США

    В субботу в ряде городах США прошли мирные массовые демонстрации против президента Дональда Трампа, который, по мнению протестующих, ведет себя как король, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Митинги в США
    Фото: кадр из видео youtube/@WUSA9news

    Мероприятия получили название «День без королей», в рамках
    которых было запланировано около 600 акций протеста, большинство из
    — в сельской местности. Они стали продолжением предыдущей
    демонстрации, прошедшей в июне, в которой приняли участие около 2000
    человек.

    Организаторы митинга «Без королей» в Вашингтоне, округ Колумбия,
    заявили, что в акции протеста у здания Капитолия приняли участие более 200
    тысяч человек.

    Протесты в США
    Фото: кадр из видео youtube/@AssociatedPress

    Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнилась огромной толпой с плакатами,
    на одном из которых было написано: «Я не присягаю ни одному королю».

    Некоторые протестующие были одеты в надувные костюмы лягушек,
    которые начали носить активисты в Портленде, штат Орегон, чтобы
    высмеять попытки Белого дома представить активистов анархистами или
    внутренними террористами, передает на The New York Times.

    Полиция разогнала демонстрантов в 15:30 часов по местному времени
    и все ограничения дорожного движения были сняты. Представители полиции
    Нью-Йорка заявили, что во всех пяти районах города собралось более 100
    тысяч человек, «мирно реализующих свои права, закреплённые в Первой
    поправке [Конституции США]», передает FOX News.

    В Атланте, штата Джорджия, люди собрались на парковке в центре
    города. Атмосфера была спокойной, но участники выражали недовольство
    тактикой администрации Трампа.

    Протесты в США
    Фото: кадр из видео youtube.com/@ForbesBreakingNews

    Активисты собрались на Оушен-Бич в Сан-Франциско, штат
    Калифорния, для проведения масштабной художественной акции «Королей
    нет — Да на 50», призывающей к перекройке избирательных округов в
    Калифорнии к предстоящему голосованию в 2026 году.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в социальных сетях призвал
    граждан «мирно демонстрировать своё недовольство», а также обвинил
    администрацию Трампа в «авторитарном захвате власти».

    — Я призываю нашу нацию провести в эти выходные марши «Без
    королей» в знак протеста против тирании и беззакония, царящих в
    настоящее время в этой стране. Высказывайте свое мнение. Действуйте
    мирно. Защитите себя и свое сообщество. В Соединенных Штатах нет
    королей, — написал Гэвин Ньюсом в Х.

    В Бостоне, штат Массачусетс, акция протеста проходила с 12:00 до
    15:00 часов на Бостон-Коммон.

    Протесты в США
    Фото: nbcchicago.com

    В центре Чикаго, штата Иллинойс, собралась большая толпа на мирном
    митинге «Нет королям» в Грант-парке и Мичиган-авеню, где мэр Брэндон
    Джонсон выступил с речью, в которой раскритиковал иммиграционную
    политику президента Трампа и его экономическую программу.

    Мэр обвинил Трампа в том, что он использует федеральные
    иммиграционные службы в качестве «своей частной военизированной
    оккупационной силы», и сравнил текущую политическую ситуацию с
    «повторением Гражданской войны». Он предупредил, что «попытка
    разделить и завоевать эту страну не увенчается успехом, потому что, когда
    народ един, справедливость всегда побеждает».

    — Мы не хотим присутствия войск в нашем городе. Мы не позволим
    оккупировать наши города, — заявил Брэндон Джонсон.

    По словам организаторов, недовольство толпы было вызвано
    действиями президента Дональда Трампа в последние месяцы, в том числе
    его ролью в приостановке работы правительства, нападками на систему
    высшего образования, давление на Министерство юстиции по
    преследованию политических противников и мигрантов, присутствием
    федеральных войск в городах и так называемым «Единым прекрасным
    законопроектом».

    Акции носили мирный характер, но жительницу Южной Каролины
    арестовали в субботу после того, как она размахивала пистолетом во время
    поездки в районе запланированной демонстрации «Нет королям» в городе
    Миртл-Бич. 59-летней Мэри Мориарти предъявлено обвинение в
    демонстрации огнестрельного оружия, сообщает FOX News.

    Республиканские лидеры осудили демонстрацию, обвинили её
    участников в затягивании приостановки работы правительства и назвали её
    «митингом ненависти к Америке».

    Ранее сообщали, что около 25 митингов и демонстраций прошли в 19
    штатах США.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Автор
