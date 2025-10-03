Протесты молодежи в Марокко: есть погибшие и сотни задержанных

По официальным данным, 1 октября в пригороде Агадира, крупного города на юго-западе Марокко, сотрудники жандармерии открыли огонь при попытке группы протестующих проникнуть в здание полиции и завладеть оружием.

В результате, по сведениям Министерства внутренних дел Марокко, погибли три человека, десятки получили ранения. Ведомство уточнило, что в ночь столкновений пострадали в общей сложности 354 человека, в том числе 326 сотрудников сил безопасности. Повреждено 271 служебное транспортное средство полиции, 175 частных автомобилей, а также около 80 административных и коммерческих объектов в 23 регионах страны.

МВД заявило, что до 70% участников беспорядков составляют несовершеннолетние, а в ряде случаев их доля достигала 100%. Несовершеннолетние помещены под надзор с соблюдением процессуальных гарантий, взрослые — под стражу по решению прокуратуры. Всего задержано более 400 человек.

Протесты поколения Z

В королевстве Марокко уже неделю продолжаются протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с силами правопорядка. Акции проходят в крупнейших городах страны, включая Рабат, Касабланку, Танжер, Марракеш и Агадир. Молодежь поджигала автомобили, атаковала банки, магазины и административные здания, громила отделения полиции.

#GENZ212 youth protests in Morocco grow in size and boldness. They demand health care and education, protest money spent in stadiums for the World Cup. "Al-shaʿb yurīd suqut al-fasād" - the people want the fall of corruption. pic.twitter.com/dyXy4Qg8kF — Jorge Martin ☭ (@marxistJorge) September 29, 2025

Организатором протестной волны стала анонимная молодежная группа «GenZ 212», возникшая в социальных сетях TikTok, Instagram и Discord. По словам активистов, их требования связаны с реформами в здравоохранении и образовании, а также с борьбой против коррупции.

— Стадионы у нас есть, а где больницы? — скандировали демонстранты, выражая недовольство приоритетами властей, которые вкладывают миллиарды в подготовку к Кубку Африки по футболу 2026 года и чемпионату мира 2030 года.

МВД подчеркнуло, что право на протест будет соблюдаться в рамках закона, однако силы правопорядка «не допустят угрозы безопасности граждан и объектов инфраструктуры».

Контекст: причины и последствия протестов

Нынешняя волна протестов стала самой масштабной с 2016–2017 годов, когда на севере страны проходили столкновения в регионе Риф.

По мнению экспертов, недовольство вызвано сочетанием факторов: слабостью системы здравоохранения, ростом молодежной безработицы (до 35% по официальным данным), социальным неравенством и раздражением по поводу расходов на спортивные проекты вместо инвестиций в социальную сферу.

Наиболее жесткие эпизоды беспорядков зафиксированы в Агадире, центральном городе региона Сусс-Масса, и его пригородах.

🚨BREAKING🚨:MOROCCO PROTESTS ESCALATE 🇲🇦 ⚠️



Thousands took to streets across Morocco demanding better jobs, education, and healthcare. Violence left 2 dead, 23 civilians and 263 officers injured, and 400+ arrested. Protesters criticize government spending on 2030 World Cup. pic.twitter.com/joppWjLNuR — The_Independent (@TheIndeWire) October 2, 2025

В Инзегане протестующие подожгли автомобили полиции и разграбили отделения банков, а в Таруданте и Сиди-Биби были атакованы здания местных администраций. В Сале и Кенитре молодежь забрасывала полицию камнями, сжигала машины и громила коммерческие объекты.

В знак солидарности с протестами ультрас несколько футбольных клубов объявили бойкот матчей чемпионата страны.

Тем временем губернатор региона Сусс-Масса Саид Амзази лично посетил разрушенные объекты для оценки ущерба и координации восстановительных мер.

BIG: Protests in Morocco have gotten out of the government’s control. pic.twitter.com/ZgAqDXpWPl — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Власти заявляют о готовности к диалогу

В четверг, 2 октября власти Марокко заявили о готовности к открытому диалогу с молодежью, стоящей за протестным движением GenZ 212.

Министр по вопросам экономической интеграции, малого бизнеса, занятости и навыков Юнес Секкури подчеркнул, что правительство готово в кратчайшие сроки перейти к серьезным переговорам в рамках прозрачного процесса, который должен привести к результатам.

Фото: hespress.com

— Молодежь выражает реальные проблемы, с которыми сталкиваются марокканские семьи, и это нельзя сводить лишь к вопросу коммуникации. Задача правительства — слушать эти голоса и переводить их в конкретные действия, — отметил министр на еженедельном брифинге по итогам заседания кабинета.

Секкури уточнил, что власти готовы пересматривать приоритеты там, где это необходимо, и проводить реформы в здравоохранении и образовании в ускоренном режиме. При этом он разделил молодежь, заботящуюся о будущем страны, и группы, прибегающие к насилию и угрожающие общественному порядку.

Секретарь по вопросам семьи Абдельджаббар Рашиди добавил, что целью правительства является перевод дискуссии из социальных сетей и уличных протестов в институциональное русло — в диалог с государственными органами и ответственными лицами.

Государственный министр и официальный представитель правительства Мустафа Байтас, в свою очередь, подчеркнул, что «диалог должен быть обоюдным». По его словам, для выработки решений молодежь должна представить свои видения, проблемы и предложения.

Правительство, отметил Байтас, «слышит эти социальные требования и готово на них реагировать», однако рассчитывает на то, что протестующие сформулируют конкретный перечень запросов, который может лечь в основу переговоров.

