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Простоявшее 50 лет в сарае авто продали за рекордную сумму в Лондоне
13 Октября 2022, 15:00

Простоявшее 50 лет в сарае авто продали за рекордную сумму в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Редкий автомобиль Bentley, который более 50 лет хранился в сарае фермера, продали на аукционе за 66 тысяч фунтов стерлингов (более 70 тысяч долларов, прим. ред.), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Фермер из английского графства Дорсет купил автомобиль в 1954 году, но когда в 1968 году у него вышел из строя 3,5-литровый двигатель V5, он поставил его на хранение в сарае для телег на ферме.

Ретро автомобиль семья фермера продала в Международный автомобильный музей Хейнса.

Два основных претендента на покупку, один из которых был из Австралии, подняли цену до 58 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная стоимость машины составила 66 352 фунта стерлингов.

Автомобиль Bentley сошел с конвейера в 1935 году и принадлежал шотландскому адвокату в 1930-х годах, но затем его продали и вывезли в Австралию. Только в 1949 году машина вернулась обратно в Великобританию.


Фото: Charterhouse


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