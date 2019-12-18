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Проспект Кабанбай батыра станет восьмиполосным в Нур-Султане

18 Декабря 2019 14:38
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Проспект Кабанбай батыра станет восьмиполосным в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проспект Кабанбай батыра станет восьмиполосным в Нур-Султане. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Количество автомобилей за последних 10 лет увеличилось более чем в 2 раза. Было 200 тысяч, сейчас порядка 500 тысяч единиц. В этом году мы отремонтировали более 50 километров дорог - это 69 улиц. Есть вопросы по нагрузке проспекта Кабанбай батыра. У нас есть пригороды, Косшы, там проживает порядка 50 тысяч человек. Каждое утро и вечер в час пик наблюдаем очень большую нагрузку на эту магистральную дорогу. Мы увеличим ее до 8 полосной. Сейчас проводится активно проектно-сметная документация. На проспекте Кабанбай батыра и дальше по Туран, на перекрестках, параллельно построим развязки. Они будут в виде подковы. Начнем в следующем году», - сказал Алтай Кульгинов

Аким также добавил, что в столице будет построено три моста. По проспекту Тәуелсіздік и два моста по Улы Дала - через реку Есиль и канал Нура-Есиль.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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