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    Проспект Абая в Астане частично закроют из-за ремонта дороги

    В Астане ведутся работы по маршрутному ремонту дорожного полотна по проспекту Абая на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    дорога
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В связи с этим с 17 по 25 июля текущего года на указанном участке будет поэтапно частично ограничено движение автотранспортных средств с перекрытием полос. В период проведения работ возможно образование заторов.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что в Астане 17 и 18 июля временно изменится схема движения на одном из участков проспекта Н. Тлендиева в связи с проведением дорожных работ.

    Дороги Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор