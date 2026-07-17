Проспект Абая в Астане частично закроют из-за ремонта дороги

В Астане ведутся работы по маршрутному ремонту дорожного полотна по проспекту Абая на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В связи с этим с 17 по 25 июля текущего года на указанном участке будет поэтапно частично ограничено движение автотранспортных средств с перекрытием полос. В период проведения работ возможно образование заторов.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане 17 и 18 июля временно изменится схема движения на одном из участков проспекта Н. Тлендиева в связи с проведением дорожных работ.