Прославившие Казахстан на весь мир олимпийцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан стал независимой страной в 1991 году. За эти 30 лет его честь на международной арене прославляли множество спортсменов, о которых расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

После обретения независимости Казахстан самостоятельно выступал на Олимпиадах, наши спортсмены всегда завоевывали медали. А медаль, завоеванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте.

Самым первым казахстанцем, завоевавшим золото Олимпиады, стал лыжник Владимир Смирнов. Это было на норвежских играх в Лиллехаммере в 1994 году. Он финишировал первым в гонке на 50 км классическим стилем среди мужчин. Лыжник из Щучинска на этих играх также завоевал две серебряных медали (на дистанции 10 км и в гонке преследования на 15 км). В итоге Казахстан в том году завоевал три медали.

Следующие Олимпийские игры проходили, спустя два года, в 1996 году в американском городе Атланте. Это были летние игры. Здесь уже казахстанцы сумели завоевать сразу 11 медалей. «Золото» выиграли борец Юрий Мельниченко (до 57 кг), пятиборец Александр Парыгин и боксер Василий Жиров (до 81 кг) - он еще стал обладателем Кубка Вэла Баркера как самый техничный боксер Олимпиады. «Серебро» досталось боксеру Болату Жумадилову (до 51 кг), Сергею Беляеву (два «серебра» по стрельбе - винтовка с трех позиций, 50 м и винтовка лежа, 50 м) и тяжелоатлету Анатолию Храпатому (до 99 кг). «Бронзу» взяли боксеры Болат Ниязымбетов (до 63,5 кг) и Ермахан Ибраимов (до 71 кг), а также Владимир Вохмянин по стрельбе (скорострельный пистолет, 25 м) и вольник Маулен Мамыров (до 52 кг).

В 1998 году на зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония) вновь отличился лыжник Владимир Смирнов. В гонке преследования на 15 км свободным стилем он пришел третьим и взял «бронзу». Еще одну «бронзу» в копилку нашей страны принесла конькобежка Людмила Прокашева (5000 метров). В итоге Казахстан на этих играх завоевал всего две медали.

Летние игры в австралийском Сиднее в 2000 году оказались менее удачными для казахстанцев по сравнению с прошлыми. Всего 7 медалей. Высоко над головой казахстанский флаг подняли боксеры Бекзат Саттарханов (до 57 кг) - умер в том же году в автокатастрофе, Ермахан Ибраимов (до 71 кг) и легкоатлетка Ольга Шишигина (100 м с барьерами). Все трое завоевали «золото». Еще четыре спортсмена удостоились серебряных медалей: боксеры Булат Жумадилов (до 51 кг) и Мухтархан Дильдабеков (+91 кг), вольник Ислам Байрамуков (до 97 кг) и велогонщик Александр Винокуров (групповая гонка).

В 2002 году на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк Сити (США) и в 2006 году в итальянском Турине казахстанцы остались без медалей.

В 2004 году на летних играх в Афинах (Греция) 119 казахстанских спортсменов выступали в 17 видах спорта. Из них только боксер Бахтияр Артаев (до 69 кг) смог завоевать «золото». Он также получил Кубок Вэла Баркера как лучший боксер Олимпиады. Еще четверо спортсменов получили «серебро»: это боксер Геннадий Головкин (до 75 кг), тяжелоатлет Сергей Филимонов (до 77 кг), борцы Георгий Цурцумиа (до 120 кг - греко-римская) и Геннадий Лалиев (до 74 кг - вольная). «Бронзу» взяли легкоатлет Дмитрий Карпов (десятиборье), боксер Серик Елеуов (до 60 кг) и борец греко-римского стиля Мхитар Манукян (до 66 кг). В итоге у Казахстана восемь медалей.

На Играх в Пекине-2008 олимпийскими чемпионами стали боксер Бахыт Сарсекбаев (до 69 кг) и тяжелоатлетка Алла Важенина (до 75 кг) - она была серебряным призером, но спустя восемь лет стала новой чемпионкой ОИ из-за допинга ее соперницы - китаянки Лей Чао. Серебряные медали выиграли дзюдоист Асхат Житкеев (до 100 кг), легкоатлетка Ольга Рыпакова (тройной прыжок) и борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев (до 60 кг) - оба ранее были бронзовыми призерами, но позже в крови их соперников нашли запрещенный препарат. «Бронзу» выиграли борец греко-римского стиля Елена Шалыгина (до 63 кг), вольник Марид Муталимов (до 120 кг), боксер Еркебулан Шыналиев (до 81 кг) и тхэквондист Арман Чилманов (+80 кг). Таким образом, у Казахстана девять медалей.

Стоит отметить, что из-за допинга от медалей ОИ-2008 года лишились тяжелоатлет Илья Ильин («золота»), вольник Таймураз Тигиев, тяжелоатлетка Ирина Некрасова (оба лишились «серебра»), тяжелоатлетка Мария Грабовецкая и борец греко-римского стиля Асет Мамбетов (у обоих отобрали «бронзу»).

На зимних Олимпийских играх 2010 года в канадском городе Ванкувер после долгого перерыва Елена Хрусталева завоевала серебряную медаль по биатлону (в индивидуальной гонке на 15 км). Это единственная медаль от Казахстана на этих Играх.

«Золото» в Лондоне в 2012 году выиграли велогонщик Александр Винокуров (групповая гонка), легкоатлетка Ольга Рыпакова (тройной прыжок) и боксер Серик Сапиев (до 69 кг) - Сапиев также стал обладателем Кубка Вэла Баркера. Единственное «серебро» выиграл боксер Адильбек Ниязымбетов (до 81 кг). Бронзовые медали - борец греко-римского стиля Даниял Гаджиев (до 84 кг), вольники Гюзель Манюрова (до 72 кг) и Акжурек Танатаров (до 66 кг), а также боксеры Иван Дычко (+91) и Марина Вольнова (до 75 кг). Спустя шесть лет список бронзовых медалистов официально пополнила и тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова (до 69 кг) - у двоих ее соперниц нашли допинг и казахстанка поднялась с пятого на третье место.

Отметим, что сразу четыре наших тяжелоатлета, которые выиграли «золото» на этих Играх, позже лишились медалей из-за допинга. Это Илья Ильин, Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло.

Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи также не сложились удачно для казахстанцев. Единственную бронзу завоевал фигурист Денис Тен. При этом он вошел в историю, как первый представитель казахстанского фигурного катания, выигравший олимпийскую медаль. Он был убит в 2018 году.

На летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Казахстана установила собственный рекорд по количеству медалей - 17.

Победителями тогда стали пловец Дмитрий Баландин (200 метров брассом) - первый казахстанец, выигравший Олимпиаду по плаванию, тяжелоатлет Ниджат Рахимов (до 77 кг) и боксер Данияр Елеусинов (до 69 кг).

«Серебро» выиграли дзюдоист Елдос Сметов (до 60 кг), тяжелоатлетка Жазира Жаппаркуль (до 69 кг), боксеры Василий Левит (до 91 кг) и Адильбек Ниязымбетов (до 81 кг), вольник Гюзель Манюрова (до 75 кг).

Еще 9 атлетов удостоились бронзовых наград: дзюдоистка Отгонцэцэг Галбадрахын (до 48 кг), тяжелоатлеты Фархад Харки (до 62 кг), Карина Горичева (до 63 кг) и Александр Зайчиков (до 105 кг), легкоатлетка Ольга Рыпакова (тройной прыжок), вольники Элмира Сыздыкова (до 69 кг) и Екатерина Ларионова (до 63 кг), а также боксеры Иван Дычко (+91 кг) и Дарига Шакимова (до 75 кг).

На зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане Казахстан был представлен 44 спортсменами в четырех видах спорта. Но в итоге выиграл лишь одну «бронзу». Фристайлистка Юлия Галышева в дисциплине могул в главном финале получила 77.40 балла. «Золото» в этой дисциплине завоевала француженка Перрин Лаффон (78,65), а «серебро» - канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56). Это первая в истории Казахстана медаль во всех дисциплинах фристайла на Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио не состоялись из-за пандемии коронавируса. В итоге игры были перенесены на лето 2021 года.



