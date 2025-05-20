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    11:12, 20 Май 2025 | GMT +5

    Просело дорожное полотно: в Алматы выявили нарушения при прокладке водопровода

    Акимат Алматы выявил серьезные нарушения при строительстве водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Рахат-Мадениет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Просело дорожное полотно: в Алматы выявили нарушения при прокладке водопровода
    Фото: акимат Алматы

    Управление градостроительного контроля провело инспекцию объекта строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне, проводимой подрядной организацией ТОО «Сапа құрылыс 2007».

    — В ходе осмотра выявлен ряд нарушений. В частности отсутствие по ряду участков обратной засыпки, на отдельных участках засыпка проведена без послойной трамбовки и уплотнения, что привело к просадкам и провалам дорожного полотна, — рассказали в акимате.

    Просело дорожное полотно: в Алматы выявили нарушения при прокладке водопровода
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, на объекте установили отсутствие защитных ограждений, креплений и разработки откосов траншей, а также прочие отклонения от проекта.

    Просело дорожное полотно: в Алматы выявили нарушения при прокладке водопровода
    Фото: акимат Алматы

    — В настоящее время инициируется внеплановая проверка для принятия административных мер сразу по нескольким статьям КоАП РК в отношении подрядной организации, — отметили в акимате.

    Напомним, в прошлом году в Алматы утвердили новый порядок посещения строительных объектов, который позволит на ранних этапах выявлять и пресекать незаконное строительство.

    Ранее внеплановые проверки выявили нарушения при строительстве инженерных сетей Алматы.

    Теги:
    Дороги Строительство Алматы ЖКХ Благоустройство Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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