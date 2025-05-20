Просело дорожное полотно: в Алматы выявили нарушения при прокладке водопровода
Акимат Алматы выявил серьезные нарушения при строительстве водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Рахат-Мадениет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Управление градостроительного контроля провело инспекцию объекта строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне, проводимой подрядной организацией ТОО «Сапа құрылыс 2007».
— В ходе осмотра выявлен ряд нарушений. В частности отсутствие по ряду участков обратной засыпки, на отдельных участках засыпка проведена без послойной трамбовки и уплотнения, что привело к просадкам и провалам дорожного полотна, — рассказали в акимате.
Кроме того, на объекте установили отсутствие защитных ограждений, креплений и разработки откосов траншей, а также прочие отклонения от проекта.
— В настоящее время инициируется внеплановая проверка для принятия административных мер сразу по нескольким статьям КоАП РК в отношении подрядной организации, — отметили в акимате.
Напомним, в прошлом году в Алматы утвердили новый порядок посещения строительных объектов, который позволит на ранних этапах выявлять и пресекать незаконное строительство.
Ранее внеплановые проверки выявили нарушения при строительстве инженерных сетей Алматы.