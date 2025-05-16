Внеплановые проверки выявили нарушения при строительстве инженерных сетей Алматы

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, накануне в результате инспектирования объекта прокладки кабельных линий подрядной организацией ТОО «Samryk SD» по улице Ракишева при визуальном осмотре выявлено значительное отклонение от проекта в части глубины заложения кабеля. Кроме того, по всей улице отсутствуют ограждения и предупреждающие знаки.

Аналогичные нарушения в организации работ выявлены у данного подрядчика и на пересечении улиц Салыкова и Утегенова.

Фото: акимат Алматы

— Инспекторами управления строительно-монтажные работы на объектах приостановлены, а в отношении подрядчика будут приниматься административные меры уже в рамках внеплановой проверки, — отметили в управлении.

В акимате добавили, что органы архитектурно-строительного контроля и надзора продолжают проводить внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Казахстана.

Напомним, в Алматы вступил в силу Порядок посещения строительных объектов для инспектирования строительно-монтажных работ на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и реконструкции несущих и (или) ограждающих конструкций.