Проработать введение особых низких тарифов для поставок продовольствия в Мангистау поручил Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Правительству необходимо проработать введение особых низких тарифов для поставок социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Агропромышленный сектор является одним из стратегических приоритетов экономического развития нашей страны. На международных форумах я постоянно говорю о наших возможностях выступать надежным поставщиком продовольствия на мировых рынках. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Однако в первую очередь мы должны обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области, в которую ежегодно завозится продовольствие на сумму в 100 миллионов долларов. Высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты, рост которых с начала года уже превысил 20%. Во многом такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, при этом Мангистау играет важную роль в транспортно-транзитной стратегии Казахстана.

«Поэтому, расширяя транспортно-логистический потенциал региона, следует наращивать возможности по экспорту и импорту продовольственных товаров. Переориентировав часть транзитных потоков, мы сможем снизить стоимость продуктов питания. Учитывая глобальное санкционное противостояние, целесообразно рассмотреть вопрос создания здесь производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья с иностранными партнерами с последующим реэкспортом готовой продукции за рубеж. Следует также наладить транспортировку социально значимых продовольственных товаров в Мангистау из других регионов страны. Правительству необходимо проработать введение особых низких тарифов для поставок в область», - сказал К.Токаев.

«Необходимо устранить всех лишних посредников, влияющих на конечную стоимость продовольствия. Важной задачей является увеличение числа складов для хранения продуктов питания. Сейчас ведется строительство оптово-распределительного центра, все работы должны быть завершены в срок», - заявил Президент.

По словам Главы государства, акимату следует предоставить частным инвесторам площадки с необходимой инфраструктурой для строительства новых продовольственных складов.

«Для стимулирования агропромышленного комплекса мы ввели практику форвардного финансирования сельхозпроизводителей. Используя этот инструмент, социально-предпринимательская корпорация области может заблаговременно заключить контракты с фермерами других регионов на поставки необходимой продукции. В этом вопросе важна своевременность принимаемых мер, нужно заранее прогнозировать различные варианты развития событий и действовать проактивно. Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за экстремальной засухи и бескормицы многие сельчане потеряли свой скот», - подчеркнул Президент РК.

По словам К.Токаева, наши люди еще раз показали свою сплоченность и готовность протянуть руку помощи в трудной ситуации, поддержав население этого края.

«В Мангистауской области ежегодно до 75 % всех необходимых кормов завозится из других регионов страны. Поэтому проблема снижения цен на корма для региона очень актуальна. Нужно расширять местную кормовую базу. Для снижения себестоимости продуктов животноводства в области нужно предусмотреть льготные тарифы на перевозку кормов из других регионов. Для повышения эффективности и продуктивности агропромышленного сектора необходима тесная интеграция с научными учреждениями. При этом важно максимально использовать существующие возможности и сильные стороны региона. К примеру, малоснежная зима и солнечная погода почти круглый год позволяют применять в Мангистау более экономичные конструкции для развития тепличного хозяйства, потребляющие гораздо меньше энергии для освещения и тепла. Внедрение новых технологий – это единственный путь в условиях нехватки воды и плодородных почв. Нужно внимательно изучить международный опыт, особенно схожих по климатическим и географическим условиям регионов и стран, в частности, Израиля», - сказал К.Токаев.