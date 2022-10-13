13 Октября 2022, 10:34

Проработать диверсифицированные маршруты доставки грузов предложил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА озвучил проблемные вопросы по доставке грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На предстоящее двухлетие казахстанское председательство ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов. Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите СВМДА.

По словам Президента, разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров.

«Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов», - добавил Глава государства.