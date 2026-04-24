Пропускную способность контейнерных перевозок в Казахстане увеличат до 2,7 млн

Выступая на парламентских слушаниях в Сенате, глава ведомства отметил, что формирование зарубежной терминальной инфраструктуры является одним из ключевых направлений транспортной политики страны.

По словам Нурлана Сауранбаева, к 2028 году пропускная способность новых терминалов увеличится с 2 млн до 2,7 млн контейнеров в год.

— В будущем рассматривается строительство терминалов в странах Западной Европы, в городах Китая и Азербайджана, — отметил министр.

Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что развитие терминальной сети позволит обеспечить полноценную логистическую связность в направлении Восток — Запад и усилить транзитный потенциал Казахстана.

Ранее стало известно, что Казахстан создает единых логистических операторов на международных маршрутах.