телерадиокомплекс президента РК
    14:00, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Пропускную способность контейнерных перевозок в Казахстане увеличат до 2,7 млн

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал о планах по развитию международной сети железнодорожных терминалов, включая строительство объектов в Китае, Европе и Азербайджане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выступая на парламентских слушаниях в Сенате, глава ведомства отметил, что формирование зарубежной терминальной инфраструктуры является одним из ключевых направлений транспортной политики страны.

    По словам Нурлана Сауранбаева, к 2028 году пропускная способность новых терминалов увеличится с 2 млн до 2,7 млн контейнеров в год.

    — В будущем рассматривается строительство терминалов в странах Западной Европы, в городах Китая и Азербайджана, — отметил министр.

    Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что развитие терминальной сети позволит обеспечить полноценную логистическую связность в направлении Восток — Запад и усилить транзитный потенциал Казахстана.

    Ранее стало известно, что Казахстан создает единых логистических операторов на международных маршрутах.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
