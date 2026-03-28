Пропавший студент найден мертвым в Костанае
17-летний Владимир Орел, поиски которого длились с 19 марта был найден мертвым в районе реки Тобол, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информацию об этом сообщили волонтеры, позже ее подтвердили в полиции.
– По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины обнаружено его тело,без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – заявили полицейские.
Также там призвали граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам.
Ранее в Костанае пропал подросток Владимир Орел, молодого человека видели выходящим из общежития, после чего связь с ним была оборвана.
