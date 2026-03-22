Несовершеннолетнего студента объявили в розыск в Костанае

В настоящее время сотрудниками полиции и волонтерами проводятся розыскные мероприятия. Устанавливаются возможные маршруты передвижения подростка, опрашиваются знакомые и свидетели, проверяются записи камер видеонаблюдения, а также иные места его возможного пребывания.

По информации полиции, мобильный телефон разыскиваемого на момент обращения был включен, что используется в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Отмечается, что подросток ранее из дома не уходил и на профилактических учетах не состоит.

Полиция обращается к жителям: при наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего просьба незамедлительно сообщить по номеру «102» или обратиться в ближайший отдел полиции.

