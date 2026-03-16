12:35, 16 Март 2026 | GMT +5
15-летнего подростка объявили в розыск в Астане
Министерство внутренних дел разыскивает 15-летнего Камбара Малибека, передает агентство Kazinform.
Подросток 15 марта вышел из дома в Астане и до настоящего времени не вернулся.
Приметы:
- рост — около 160–165 см;
- телосложение — среднее.
Был одет в черную куртку, черные брюки и черную обувь
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8-775-817-16-32, 8-705-311-78-53 или на канал «102».
Ранее родные казахстанки сообщили о ее пропаже во время поездки во Вьетнам, позже ее нашли.