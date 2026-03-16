РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 16 Март 2026 | GMT +5

    15-летнего подростка объявили в розыск в Астане

    Министерство внутренних дел разыскивает 15-летнего Камбара Малибека, передает агентство Kazinform.

    Фото: МВД РК

    Подросток 15 марта вышел из дома в Астане и до настоящего времени не вернулся.

    Приметы:

    • рост — около 160–165 см;
    • телосложение — среднее.

    Был одет в черную куртку, черные брюки и черную обувь

    Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8-775-817-16-32, 8-705-311-78-53 или на канал «102».

    Ранее родные казахстанки сообщили о ее пропаже во время поездки во Вьетнам, позже ее нашли.

    Теги:
    МВД РК Пропавшие Полиция Астана Несовершеннолетние Розыск
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают