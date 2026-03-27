    22:52, 26 Март 2026 | GMT +5

    Уголовное дело возбуждено после исчезновения подростка в Костанае

    В Костанайской области продолжаются поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: ДП Костанайской области

    Как сообщили в полиции, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения. В частности, изучаются записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления, а также камер гражданского сектора.

    Сотрудники проверяют возможные места пребывания подростка, опрашивают родственников, знакомых и соседей.

    На поиски ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная и близлежащих регионов. К мероприятиям также привлечены волонтёры и другие службы.

    Розыск находится на особом контроле руководства департамента полиции.

    Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, незамедлительно сообщить по телефону «102».

    Также в соцсетях обратилась мама пропавшего молодого человека. Она попросила сообщить информацию о местонахождении сына.

    Напомним, 17-летний студент местного колледжа пропал 17 марта. Последний раз его видели в общежитии, откуда он уехал в неизвестном направлении.

    Дарья Аверченко
