Уголовное дело возбуждено после исчезновения подростка в Костанае
В Костанайской области продолжаются поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в полиции, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения. В частности, изучаются записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления, а также камер гражданского сектора.
Сотрудники проверяют возможные места пребывания подростка, опрашивают родственников, знакомых и соседей.
На поиски ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная и близлежащих регионов. К мероприятиям также привлечены волонтёры и другие службы.
Розыск находится на особом контроле руководства департамента полиции.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, незамедлительно сообщить по телефону «102».
Также в соцсетях обратилась мама пропавшего молодого человека. Она попросила сообщить информацию о местонахождении сына.
Напомним, 17-летний студент местного колледжа пропал 17 марта. Последний раз его видели в общежитии, откуда он уехал в неизвестном направлении.