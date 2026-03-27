Уголовное дело возбуждено после исчезновения подростка в Костанае

Как сообщили в полиции, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения. В частности, изучаются записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления, а также камер гражданского сектора.

Сотрудники проверяют возможные места пребывания подростка, опрашивают родственников, знакомых и соседей.

На поиски ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная и близлежащих регионов. К мероприятиям также привлечены волонтёры и другие службы.

Розыск находится на особом контроле руководства департамента полиции.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, незамедлительно сообщить по телефону «102».

Также в соцсетях обратилась мама пропавшего молодого человека. Она попросила сообщить информацию о местонахождении сына.

Напомним, 17-летний студент местного колледжа пропал 17 марта. Последний раз его видели в общежитии, откуда он уехал в неизвестном направлении.