РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Пропавший сын известной певицы найден мертвым в Алматы

    В Алматы найдено тело Баира Сикымбаева — сына певицы, заслуженной артистки Казахстана, покойной Гульнар Сикымбаевой, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: МВД

    Информация о том, что мужчина был найден мертвым, появилась на странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram. 

    Ранее мужчина числился пропавшим без вести. По имеющимся данным, 24 марта он вышел из дома и после этого перестал выходить на связь.

    В связи с произошедшим редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Алматы. В ведомстве сообщили, что тело мужчины, без признаков насильственной смерти, было обнаружено накануне в Бостандыкском районе города. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Сотрудники управления полиции Медеуского района ранее проводили разыскные мероприятия. 

    Напомним, в октябре 2024 года не стало известной эстрадной певицы, заслуженной артистки Республики Казахстан Гульнар Сикымбаевой. Она была солисткой легендарного ансамбля «Гульдер». 

    Теги:
    Пропавшие Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
