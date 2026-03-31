    03:58, 31 Март 2026 | GMT +5

    Сын известной казахстанской артистки пропал в Алматы

    В Алматы ведутся поиски сына певицы, заслуженной артистки Казахстана, покойной Гульнар Сикымбаевой — Баира Сикымбаева, передает агентство Kazinform.

    Фото: Polisia.kz

    Объявление об его исчезновении появилось на странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram. Согласно опубликованным данным, Баир Сикымбаев 24 марта 2026 года примерно в 13:20 вышел из дома по адресу улица Коперника, 114 и с тех пор не выходил на связь.

    — Рост 180–185 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм, — говорится в сообщении волонтерского движения. 

    В департаменте полиции Алматы подтвердили информацию.

    — Управлением полиции Медеуского района начаты разыскные мероприятия. В настоящее время проводятся комплексные меры, направленные на установление местонахождения мужчины, — сообщила официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек.

    Напомним, в октябре 2024 года не стало известной эстрадной певицы, заслуженной артистки Республики Казахстан Гульнар Сикымбаевой. Она была солисткой легендарного ансамбля «Гульдер». 

    Еламан Турысбеков
