Сын известной казахстанской артистки пропал в Алматы

Объявление об его исчезновении появилось на странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram. Согласно опубликованным данным, Баир Сикымбаев 24 марта 2026 года примерно в 13:20 вышел из дома по адресу улица Коперника, 114 и с тех пор не выходил на связь.

— Рост 180–185 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм, — говорится в сообщении волонтерского движения.

В департаменте полиции Алматы подтвердили информацию.

— Управлением полиции Медеуского района начаты разыскные мероприятия. В настоящее время проводятся комплексные меры, направленные на установление местонахождения мужчины, — сообщила официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек.

Напомним, в октябре 2024 года не стало известной эстрадной певицы, заслуженной артистки Республики Казахстан Гульнар Сикымбаевой. Она была солисткой легендарного ансамбля «Гульдер».