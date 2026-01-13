РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:07, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Промывка почвы на более 100 тыс. га орошаемых земель проводится в Туркестанской области

    В целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» проводит работы по промывке засоленных почв в Жетысайском и Мактааральском районах области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

    Фото: Минводы и ирригации

    В Жетысайском районе планируется проведение промывки на площади 60,8 тыс. га, в Мактааральском районе — на 43,5 тыс. га. Завершение работ в обоих районах запланировано на первую декаду марта.

    — Промывка почвы является наиболее эффективным способом борьбы с засолением земель. Все работы проводятся с учетом уровня содержания солей в почве и ее механического состава. В целях своевременного и полного обеспечения промывочных работ водой филиалом на постоянной основе ведутся необходимые мероприятия, — сообщил исполняющий обязанности директора Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Салихбаев.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Туркестанская область Регионы Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Автор
