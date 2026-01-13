Промывка почвы на более 100 тыс. га орошаемых земель проводится в Туркестанской области

В Жетысайском районе планируется проведение промывки на площади 60,8 тыс. га, в Мактааральском районе — на 43,5 тыс. га. Завершение работ в обоих районах запланировано на первую декаду марта.

— Промывка почвы является наиболее эффективным способом борьбы с засолением земель. Все работы проводятся с учетом уровня содержания солей в почве и ее механического состава. В целях своевременного и полного обеспечения промывочных работ водой филиалом на постоянной основе ведутся необходимые мероприятия, — сообщил исполняющий обязанности директора Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Салихбаев.