Промывка почвы на более 100 тыс. га орошаемых земель проводится в Туркестанской области
В целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» проводит работы по промывке засоленных почв в Жетысайском и Мактааральском районах области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.
В Жетысайском районе планируется проведение промывки на площади 60,8 тыс. га, в Мактааральском районе — на 43,5 тыс. га. Завершение работ в обоих районах запланировано на первую декаду марта.
— Промывка почвы является наиболее эффективным способом борьбы с засолением земель. Все работы проводятся с учетом уровня содержания солей в почве и ее механического состава. В целях своевременного и полного обеспечения промывочных работ водой филиалом на постоянной основе ведутся необходимые мероприятия, — сообщил исполняющий обязанности директора Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Салихбаев.