Проливные дожди в Южной Корее: около тысячи человек эвакуированы, есть погибшие

Органы по чрезвычайным ситуациям повысили уровень тревоги до второго в провинциях Чхунчхон и южной части провинции Кёнгидо.

В среду в городе Осан на движущийся автомобиль обрушилась подпорная стена, в результате чего погиб водитель.

Фото: Yonhap

Также на дороге городе Сосан рано утром в четверг, в затопленном автомобиле был обнаружен мужчина. Его доставили в ближайшую больницу, однако спасти не удалось.

По данным метеорологов, с вечера среды в Сосане выпало до 344 мм осадков. В период с 1:46 до 2:46 ночи (по местному времени) в городе выпало 114,9 мм — это стало рекордным показателем выпавших за час осадков в июле, с момента начала наблюдений в 1968 году.

Фото: Yonhap

По состоянию на утро четверга, по всей стране было разослано 26 экстренных оповещений о сильных дождях, из которых 25 пришлись на Чхунчхон.

Ожидается, что дожди будут продолжаться до субботы.

Фото: Yonhap

Ранее сообщалось, что в Южной Корее пять человек погибли из-за жары.