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    13:39, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Проливные дожди в Южной Корее: около тысячи человек эвакуированы, есть погибшие

    Два человека погибли и около 1000 жителей были эвакуированы в результате сильных дождей, обрушившихся на центральные районы Южной Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Проливные дожди в Южной Корее: около тысячи человек эвакуированы, есть погибшие
    Фото: Yonhap

    Органы по чрезвычайным ситуациям повысили уровень тревоги до второго в провинциях Чхунчхон и южной части провинции Кёнгидо.

    В среду в городе Осан на движущийся автомобиль обрушилась подпорная стена, в результате чего погиб водитель.

    Проливные дожди в Южной Корее: около тысячи человек эвакуированы, есть погибшие
    Фото: Yonhap

    Также на дороге городе Сосан рано утром в четверг, в затопленном автомобиле был обнаружен мужчина. Его доставили в ближайшую больницу, однако спасти не удалось.

    По данным метеорологов, с вечера среды в Сосане выпало до 344 мм осадков. В период с 1:46 до 2:46 ночи (по местному времени) в городе выпало 114,9 мм — это стало рекордным показателем выпавших за час осадков в июле, с момента начала наблюдений в 1968 году.

    Проливные дожди в Южной Корее: около тысячи человек эвакуированы, есть погибшие
    Фото: Yonhap

    По состоянию на утро четверга, по всей стране было разослано 26 экстренных оповещений о сильных дождях, из которых 25 пришлись на Чхунчхон.

    Ожидается, что дожди будут продолжаться до субботы.

    Проливные дожди в Южной Корее: около тысячи человек эвакуированы, есть погибшие
    Фото: Yonhap

    Ранее сообщалось, что в Южной Корее пять человек погибли из-за жары.

    Теги:
    Дожди Наводнение Южная Корея Мировые новости Непогода
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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