Пять человек погибли из-за жары в Южной Корее
По данным органов здравоохранения, с начала сезона из-за жары пострадали более 630 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
С 15 июня, когда правительство начало вести соответствующую статистику, число пациентов с заболеваниями, связанными с жарой, достигло 633 человек, включая пять смертей.
Согласно данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, только в среду за медицинской помощью обратились 100 человек.
Большинство пациентов — 82,9% от общего числа — почувствовали симптомы во время пребывания на открытом воздухе.
В большинстве регионов страны были объявлены предупреждения о сильной жаре. В провинции Кёнгидо температура достигает 35 градусов.
Ранее сообщалось, что в странах Средиземноморья установилась аномальная жара, сопровождаемая вспышками лесных пожаров.