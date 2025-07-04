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    13:26, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Пять человек погибли из-за жары в Южной Корее

    По данным органов здравоохранения, с начала сезона из-за жары пострадали более 630 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    д
    Фото: Yonhap

    С 15 июня, когда правительство начало вести соответствующую статистику, число пациентов с заболеваниями, связанными с жарой, достигло 633 человек, включая пять смертей.

    Согласно данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, только в среду за медицинской помощью обратились 100 человек.

    Большинство пациентов — 82,9% от общего числа — почувствовали симптомы во время пребывания на открытом воздухе.

    В большинстве регионов страны были объявлены предупреждения о сильной жаре. В провинции Кёнгидо температура достигает 35 градусов.

    Ранее сообщалось, что в странах Средиземноморья установилась аномальная жара, сопровождаемая вспышками лесных пожаров. 

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости Жара
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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