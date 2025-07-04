Пять человек погибли из-за жары в Южной Корее

С 15 июня, когда правительство начало вести соответствующую статистику, число пациентов с заболеваниями, связанными с жарой, достигло 633 человек, включая пять смертей.

Согласно данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, только в среду за медицинской помощью обратились 100 человек.

Большинство пациентов — 82,9% от общего числа — почувствовали симптомы во время пребывания на открытом воздухе.

В большинстве регионов страны были объявлены предупреждения о сильной жаре. В провинции Кёнгидо температура достигает 35 градусов.

Ранее сообщалось, что в странах Средиземноморья установилась аномальная жара, сопровождаемая вспышками лесных пожаров.