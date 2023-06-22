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Прокуроры выявили искусственный дефицит пастбищных земель в Казахстане

Редактор:  
Артем Волков
22 Июня 2023, 10:11
Прокуроры выявили искусственный дефицит пастбищных земель в Казахстане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Туркестанской области в рамках проекта «Доступное пастбище» все 174 сельских акима привлечены к административной ответственности по статье 498 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

Акимы с целью «улучшения» показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянский хозяйств.

Впоследствии данная неправильная отчетность была использована районными акиматами при формировании и утверждении Планов управлений пастбищами.

На сегодня, указанная статистика прокурорами приведена в соответствие, и реальная потребность общими пастбищами по области снижена в 3 раза, то есть с 2,1 млн га до 652 тыс. га.

Кроме того, по актам прокуроров акиматами региона начата работа по пересмотру всех ранее утвержденных аналогичных Планов.

В целях недопущения подобных нарушений впредь в Агентство по стратегическому планированию и реформам, Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности направлены ряд предложений об интеграции имеющихся программных обеспечений в области животноводства.


Туркестанская область   Акимат   Сельское хозяйство  
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