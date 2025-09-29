Портрет семейного дебошира составили прокуроры СКО

По данным надзорного органа, большая часть таких правонарушений связана с лицами, относящимися к определенной социальной группе. По результатам исследования, основная часть конфликтующих — мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Обычно они безработные или имеют временный доход.

Представители прокуратуры отмечают, что в поведении конфликтующих преобладает авторитарность, они склонны силой доказывать свою точку зрения, имеют низкий уровень самоконтроля. Такие люди часто проявляют агрессию по отношению к членам семьи — супруге и детям, но могут казаться спокойными в общественной среде.

В результате экспертизы, проведенной прокуратурой совместно с органами внутренних дел, установлено, что более 70% бытовых преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

По словам правозащитников, большинство злоупотребляющих алкоголем неоднократно ставились на профилактический учёт и направлялись в специализированные лечебные учреждения, однако достичь положительных результатов удаётся редко.

Единственное специализированное учреждение по лечению алкоголизма на территории СКО находится в Жамбылском районе.

— Один пациент может попасть туда три — четыре раза. Бывают случаи, когда срок лечения затягивался до 18 месяцев. В учреждении есть 45 камер, но записи никто не отслеживает. 11 сентября там повесился один пациент. Ежегодно на учреждение выделяется полмиллиарда тенге, однако эффективность остается низкой, — сказал заместитель прокурора СКО Александр Трикачев.

