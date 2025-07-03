Номер 111: на что жалуются женщины и дети Казахстана
С 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года в контакт-центр «111» поступило около 226 тысяч обращений. Об этом сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан» в ответ на официальный запрос корреспондента Kazinform.
По данным госкорпорации, свыше 123 тысяч обращений поступили посредством дозвона на короткий номер «111», еще около 103 тысяч — через текстовые сообщения, направленные по QR-коду.
Кто чаще всего обращается?
Контакт-центр «111» фиксирует обращения с детализацией по возрасту и полу. Однако если сообщение поступает от третьих лиц — родственников, педагогов или соцработников — оно учитывается без отдельной классификации. В целом, от взрослых поступило порядка 122 тысяч обращений, из них около 13,5 тысячи — от женщин, 104 тысячи — от детей.
Откуда чаще всего звонят?
Наибольшее количество обращений зафиксировано в следующих регионах:
- Алматы — более 10 тысяч
- Астана — свыше 6,4 тысячи
- Шымкент — около 5,6 тысячи
- Туркестанская область — около 6,8 тысячи
- Алматинская область — порядка 6,3 тысячи
Меньше всего обращений зарегистрировано из:
- Северо-Казахстанской области — более 1,5 тысячи
- области Улытау — около 900 тысяч
- области Абай — около 1,6 тысячи
При этом рост обращений отмечается в Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Акмолинской областях.
С какими жалобами обращаются женщины?
— Женщины чаще всего обращаются по вопросам, связанным с насилием в семье, таким как физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие, невыплата алиментов, споры по опеке над детьми, вопросы социальной защиты, потеря жилья, психологические трудности и воспитание детей, — сообщили в Госкорпорации.
Там пояснили, что контакт-центр «111» оказывает консультационную, психологическую и организационную помощь, при необходимости направляет в кризисные центры или к профильным службам.
— Женщине в Казахстане предоставляется защита или перенаправление в кризисный центр, если имеется угроза ее жизни, здоровью или безопасности. Основаниями являются случаи физического, сексуального, психологического и экономического насилия, угрозы насилия, социальная уязвимость (наличие малолетних детей, беременность, отсутствие жилья и т. д.), а также личное обращение женщины за защитой, — говорится в ответе на запрос.
На что жалуются дети?
Дети звонят в контакт-центр по самым разным причинам.
— Дети обращаются по вопросам, связанным с конфликтами в семье, семейным насилием, алкоголизмом или наркозависимостью родителей, разводом родителей, игнорированием и эмоциональным отвержением, а также травлей в школе, кибербуллингом, психоэмоциональными переживаниями, суицидальными мыслями, трудностями в общении со сверстниками, а также проблемами с учёбой и нарушением их прав.
Некоторые обращения касаются потребности просто поговорить. Это помогает вовремя выявить потенциальные риски и оказать необходимую помощь, отметили в Госкорпорации.
Как работает контакт-центр?
Операторы контакт-центра «111» находятся на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.
— Контакт-центр действует по принципу «здесь и сейчас»: помощь оказывается в момент обращения. Специалисты контакт-центра с профильным образованием приступают к организации помощи, а именно связываются с профильным государственным органом, службой консультируют, в зависимости от ситуации оказывают психологическую поддержку, — уточнили в ведомстве.
При необходимости оказывается длительное сопровождение, особенно по уголовным делам. К работе подключаются:
- правоохранительные органы (при угрозе безопасности или преступлениях);
- психологические службы (при суицидальных рисках и эмоциональном кризисе);
- медицинские организации;
- органы опеки и попечительства;
- социальные службы и службы поддержки семьи;
- органы образования;
- акиматы и экстренные службы.
Во всех случаях нарушения прав детей информируется региональный уполномоченный по правам ребенка.
— По итогам обращений, поступивших за последние 12 месяцев, более 1,5 тысячи случаев были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения, — сообщили в Правительстве для граждан.
Напомним, в 2024 году в Казахстане было принято три ключевых закона для защиты прав детей. В феврале в закон «О правах ребенка» внесли поправки о наставничестве для сирот — уже более 330 наставников помогают детям адаптироваться к жизни. Летом вступил в силу закон о защите от насилия: он закрепил работу контакт-центра «111», запретил высадку детей из общественного транспорта и усилил ответственность за буллинг.
Что реально меняется в системе защиты детей Казахстана, можно узнать здесь.