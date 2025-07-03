Номер 111: на что жалуются женщины и дети Казахстана

По данным госкорпорации, свыше 123 тысяч обращений поступили посредством дозвона на короткий номер «111», еще около 103 тысяч — через текстовые сообщения, направленные по QR-коду.

Кто чаще всего обращается?

Контакт-центр «111» фиксирует обращения с детализацией по возрасту и полу. Однако если сообщение поступает от третьих лиц — родственников, педагогов или соцработников — оно учитывается без отдельной классификации. В целом, от взрослых поступило порядка 122 тысяч обращений, из них около 13,5 тысячи — от женщин, 104 тысячи — от детей.

Откуда чаще всего звонят?

Наибольшее количество обращений зафиксировано в следующих регионах:

Алматы — более 10 тысяч

Астана — свыше 6,4 тысячи

Шымкент — около 5,6 тысячи

Туркестанская область — около 6,8 тысячи

Алматинская область — порядка 6,3 тысячи

Меньше всего обращений зарегистрировано из:

Северо-Казахстанской области — более 1,5 тысячи

области Улытау — около 900 тысяч

области Абай — около 1,6 тысячи

При этом рост обращений отмечается в Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Акмолинской областях.

С какими жалобами обращаются женщины?

— Женщины чаще всего обращаются по вопросам, связанным с насилием в семье, таким как физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие, невыплата алиментов, споры по опеке над детьми, вопросы социальной защиты, потеря жилья, психологические трудности и воспитание детей, — сообщили в Госкорпорации.

Там пояснили, что контакт-центр «111» оказывает консультационную, психологическую и организационную помощь, при необходимости направляет в кризисные центры или к профильным службам.

— Женщине в Казахстане предоставляется защита или перенаправление в кризисный центр, если имеется угроза ее жизни, здоровью или безопасности. Основаниями являются случаи физического, сексуального, психологического и экономического насилия, угрозы насилия, социальная уязвимость (наличие малолетних детей, беременность, отсутствие жилья и т. д.), а также личное обращение женщины за защитой, — говорится в ответе на запрос.

На что жалуются дети?

Дети звонят в контакт-центр по самым разным причинам.

— Дети обращаются по вопросам, связанным с конфликтами в семье, семейным насилием, алкоголизмом или наркозависимостью родителей, разводом родителей, игнорированием и эмоциональным отвержением, а также травлей в школе, кибербуллингом, психоэмоциональными переживаниями, суицидальными мыслями, трудностями в общении со сверстниками, а также проблемами с учёбой и нарушением их прав.

Некоторые обращения касаются потребности просто поговорить. Это помогает вовремя выявить потенциальные риски и оказать необходимую помощь, отметили в Госкорпорации.

Как работает контакт-центр?

Операторы контакт-центра «111» находятся на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.

— Контакт-центр действует по принципу «здесь и сейчас»: помощь оказывается в момент обращения. Специалисты контакт-центра с профильным образованием приступают к организации помощи, а именно связываются с профильным государственным органом, службой консультируют, в зависимости от ситуации оказывают психологическую поддержку, — уточнили в ведомстве.

При необходимости оказывается длительное сопровождение, особенно по уголовным делам. К работе подключаются:

правоохранительные органы (при угрозе безопасности или преступлениях);

психологические службы (при суицидальных рисках и эмоциональном кризисе);

медицинские организации;

органы опеки и попечительства;

социальные службы и службы поддержки семьи;

органы образования;

акиматы и экстренные службы.

Во всех случаях нарушения прав детей информируется региональный уполномоченный по правам ребенка.

— По итогам обращений, поступивших за последние 12 месяцев, более 1,5 тысячи случаев были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения, — сообщили в Правительстве для граждан.

Напомним, в 2024 году в Казахстане было принято три ключевых закона для защиты прав детей. В феврале в закон «О правах ребенка» внесли поправки о наставничестве для сирот — уже более 330 наставников помогают детям адаптироваться к жизни. Летом вступил в силу закон о защите от насилия: он закрепил работу контакт-центра «111», запретил высадку детей из общественного транспорта и усилил ответственность за буллинг.

Что реально меняется в системе защиты детей Казахстана, можно узнать здесь.