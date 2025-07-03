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    14:00, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Номер 111: на что жалуются женщины и дети Казахстана

    С 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года в контакт-центр «111» поступило около 226 тысяч обращений. Об этом сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан» в ответ на официальный запрос корреспондента Kazinform.

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    Фото: pixabay

    По данным госкорпорации, свыше 123 тысяч обращений поступили посредством дозвона на короткий номер «111», еще около 103 тысяч — через текстовые сообщения, направленные по QR-коду.

    Кто чаще всего обращается?

    Контакт-центр «111» фиксирует обращения с детализацией по возрасту и полу. Однако если сообщение поступает от третьих лиц — родственников, педагогов или соцработников — оно учитывается без отдельной классификации. В целом, от взрослых поступило порядка 122 тысяч обращений, из них около 13,5 тысячи — от женщин, 104 тысячи — от детей. 

    Откуда чаще всего звонят?

    Наибольшее количество обращений зафиксировано в следующих регионах:

    • Алматы — более 10 тысяч
    • Астана — свыше 6,4 тысячи 
    • Шымкент — около 5,6 тысячи
    • Туркестанская область — около 6,8 тысячи
    • Алматинская область — порядка 6,3 тысячи

    Меньше всего обращений зарегистрировано из:

    • Северо-Казахстанской области — более 1,5 тысячи
    • области Улытау — около 900 тысяч
    • области Абай — около 1,6 тысячи

    При этом рост обращений отмечается в Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Акмолинской областях.

    С какими жалобами обращаются женщины?

    — Женщины чаще всего обращаются по вопросам, связанным с насилием в семье, таким как физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие, невыплата алиментов, споры по опеке над детьми, вопросы социальной защиты, потеря жилья, психологические трудности и воспитание детей, — сообщили в Госкорпорации. 

    Там пояснили, что контакт-центр «111» оказывает консультационную, психологическую и организационную помощь, при необходимости направляет в кризисные центры или к профильным службам.

    — Женщине в Казахстане предоставляется защита или перенаправление в кризисный центр, если имеется угроза ее жизни, здоровью или безопасности. Основаниями являются случаи физического, сексуального, психологического и экономического насилия, угрозы насилия, социальная уязвимость (наличие малолетних детей, беременность, отсутствие жилья и т. д.), а также личное обращение женщины за защитой, — говорится в ответе на запрос. 

    На что жалуются дети? 

    Дети звонят в контакт-центр по самым разным причинам. 

    — Дети обращаются по вопросам, связанным с конфликтами в семье, семейным насилием, алкоголизмом или наркозависимостью родителей, разводом родителей, игнорированием и эмоциональным отвержением, а также травлей в школе, кибербуллингом, психоэмоциональными переживаниями, суицидальными мыслями, трудностями в общении со сверстниками, а также проблемами с учёбой и нарушением их прав.

    Некоторые обращения касаются потребности просто поговорить. Это помогает вовремя выявить потенциальные риски и оказать необходимую помощь, отметили в Госкорпорации. 

    Как работает контакт-центр? 

    Операторы контакт-центра «111» находятся на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней. 

    — Контакт-центр действует по принципу «здесь и сейчас»: помощь оказывается в момент обращения. Специалисты контакт-центра с профильным образованием приступают к организации помощи, а именно связываются с профильным государственным органом, службой консультируют, в зависимости от ситуации оказывают психологическую поддержку, — уточнили в ведомстве.

    При необходимости оказывается длительное сопровождение, особенно по уголовным делам. К работе подключаются:

    • правоохранительные органы (при угрозе безопасности или преступлениях);
    • психологические службы (при суицидальных рисках и эмоциональном кризисе);
    • медицинские организации;
    • органы опеки и попечительства;
    • социальные службы и службы поддержки семьи;
    • органы образования;
    • акиматы и экстренные службы.

    Во всех случаях нарушения прав детей информируется региональный уполномоченный по правам ребенка. 

    — По итогам обращений, поступивших за последние 12 месяцев, более 1,5 тысячи случаев были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения, — сообщили в Правительстве для граждан.

    Напомним, в 2024 году в Казахстане было принято три ключевых закона для защиты прав детей. В феврале в закон «О правах ребенка» внесли поправки о наставничестве для сирот — уже более 330 наставников помогают детям адаптироваться к жизни. Летом вступил в силу закон о защите от насилия: он закрепил работу контакт-центра «111», запретил высадку детей из общественного транспорта и усилил ответственность за буллинг. 

    Что реально меняется в системе защиты детей Казахстана, можно узнать здесь.

    Теги:
    Насилие над детьми Бытовое насилие Казахстан Общество Женщины и дети
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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