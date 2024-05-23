По номеру «111» смогут получить психологическую помощь женщины и дети в Казахстане

В Казахстане создан контакт-центр для оказания психологической помощи по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

Контакт-центр «111» оказывает информационно-справочную консультацию, психологическую помощь гражданам по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также информирует центральные государственные органы, местные исполнительные органы по поступившим обращениям и предоставляет информацию гражданам о статусах исполнения обращений.

Операторы контакт-центра «111» будут на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.

Создание контакт-центра «111» позволит создать условия гражданам, особенно семьям, женщинам и детям в получении эффективного инструмента своевременной помощи от государства.