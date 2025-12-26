Инвестиционные прокуроры начнут работать в регионах Казахстана

17 декабря текущего года Указом Президента создан Комитет по защите прав инвесторов. В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального Прокурора. В регионах начнут работать инвестиционные прокуроры.

К основным задачам нового Комитета отнесены:

высший надзор в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;

защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов;

выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав инвесторов, а также их последствий;

руководство и межотраслевая координация в этой сфере;

досудебное урегулирование споров с участием инвесторов;

вынесение обязательных к исполнению предписаний и указаний;

координация и осуществление международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов и др.

Выступая на совещании, Генеральный Прокурор Берик Асылов подчеркнул, что надзорные меры должны носить адресный и превентивный характер.

— Наша задача — не наказывать постфактум, а своевременно останавливать незаконные решения и восстанавливать справедливость, — отметил он.

Отмечено, что Генеральной прокуратурой реализуется комплекс мер по усилению защиты прав инвесторов и формированию благоприятного инвестиционного климата в рамках поручений Главы государства.

Внедрен механизм «прокурорского фильтра», предусматривающий обязательное согласование с прокурором решений государственных органов, затрагивающих права инвесторов. С момента его введения прокурорами отказано в согласовании 1 100 решений, пресечены 400 проверок, 480 административных производств и 210 иных ограничительных мер. Это позволило сократить количество гражданских споров на 32%, а обращений инвесторов в суды на 33%.

Совместно с Министерством иностранных дел реализуется механизм «Зеленый коридор», ориентированный на поддержку крупных международных и высокотехнологичных инвесторов. В него включены 137 инвестиционных проектов, для которых сокращены сроки оказания 16 государственных услуг до пяти рабочих дней. Ведется работа по дальнейшему расширению данного механизма.

В настоящее время прокурорами сопровождаются 1 790 инвестиционных проектов общей стоимостью 76 трлн тенге. Реальная правовая помощь оказана порядка двум тыс. инвесторам, реализующим проекты на сумму 23 трлн тенге. Мерами прокурорского надзора разрешены 145 проблемных вопросов бизнесменов, связанных с административными барьерами и волокитой.

По результатам надзорной деятельности привлечены к ответственности 326 должностных лиц за волокиту и препятствия по отношению к обращениям инвесторов. По итогам совещания акцентировано внимание на необходимость четкого взаимодействия и распределения зон ответственности между заинтересованными государственными органами в сфере защиты инвестиций. Отмечено, что конечной целью принимаемых мер является выполнение задач, поставленных Главой государства, обеспечение роста производств и укрепление доверия инвесторов к Республике Казахстан.

