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Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Серика Кудебаева

28 Февраля 2023, 15:50
Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Серика Кудебаева

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане прошли судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы. Информацию подтвердили в прокуратуре Жетысуской области.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.
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