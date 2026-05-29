Прокуратура защитила инвестора с проектом на 8 млрд тенге в Костанайской области

Прокуратура Костанайской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов восстановила права компании, реализующей крупный инвестиционный проект в туристическом направлении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Компания ведет строительство гостиничного комплекса с торгово-развлекательным центром. Общий объем инвестиций составляет 8 млрд тенге. Ожидается, что после запуска объекта будет создано около 300 рабочих мест.

Помимо гостиницы и ТРЦ, проект предусматривает детские аттракционы и сервисную зону для автомобилей. По данным прокуратуры, реализация комплекса должна повысить туристическую привлекательность региона и создать современную инфраструктуру для отдыха.

В ходе проверки установлено, что Управление государственных доходов по Мендыкаринскому району привлекло инвестора к административной ответственности за невыписку электронной счет-фактуры. Однако протокол был составлен без обязательного согласования с прокуратурой.

По протесту прокурора суд отменил постановление о привлечении к ответственности, а производство по делу было прекращено.

В надзорном органе напомнили, что в рамках механизма «прокурорского фильтра» любые административные или ограничительные меры в отношении инвесторов должны согласовываться с прокуратурой.

Накануне, прокуратура города Кокшетау выявила завышение стоимости при планировании капремонта школы на 1,5 млрд тенге и обеспечила отмену закупки с пересмотром сметы в сторону уменьшения.