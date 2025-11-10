Прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента в помощи противнику

Как пишет агентство Yonhap, поводом для этого стала ситуация с отправкой дронов в КНДР в октябре 2024 года. По одной из версий, Юн Сок Ёль дал указание отправить беспилотники в Пхеньян, чтобы спровоцировать КНДР на ответные действия и получить предлог для введения военного положения в стране. Но этого не произошло, и бывший президент объявил военное положение в начале декабря 2024 года под предлогом якобы борьбы с антигосударственными элементами.

В октябре один из южнокорейских дронов разбился в окрестностях Пхеньяна, техника попала в руки властей КНДР. В связи с этим прокуратура считает, что из-за действий Юн Сок Ёля «была раскрыта военная информация конфиденциального характера». Поэтому прокуроры обратились к статье 99 Уголовного кодекса, которая применяется, когда лицо подрывает интересы Республики Корея в военной сфере или оказывает противнику содействие иными способами, не указанными в других статьях.

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает наказания за участие в боевых действиях на стороне противника, поставку оружия, боеприпасов и техники, вербовку солдат для противника.

Помимо помощи неприятелю, команда специального прокурора Чо Ын Сока обвинила Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью.

Напомним, бывший президент находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре. В конце сентября Юн Сок Ёль попросил суд об освобождении под залог. В обосновании он отметил необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях и свое состояние здоровья. Однако, суд Сеула отклонил его просьбу.

Супруга политика - бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.