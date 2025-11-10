Прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента в помощи противнику
Команда специального прокурора предъявила бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю уголовные обвинения по статье об оказании помощи противнику, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как пишет агентство Yonhap, поводом для этого стала ситуация с отправкой дронов в КНДР в октябре 2024 года. По одной из версий, Юн Сок Ёль дал указание отправить беспилотники в Пхеньян, чтобы спровоцировать КНДР на ответные действия и получить предлог для введения военного положения в стране. Но этого не произошло, и бывший президент объявил военное положение в начале декабря 2024 года под предлогом якобы борьбы с антигосударственными элементами.
В октябре один из южнокорейских дронов разбился в окрестностях Пхеньяна, техника попала в руки властей КНДР. В связи с этим прокуратура считает, что из-за действий Юн Сок Ёля «была раскрыта военная информация конфиденциального характера». Поэтому прокуроры обратились к статье 99 Уголовного кодекса, которая применяется, когда лицо подрывает интересы Республики Корея в военной сфере или оказывает противнику содействие иными способами, не указанными в других статьях.
Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает наказания за участие в боевых действиях на стороне противника, поставку оружия, боеприпасов и техники, вербовку солдат для противника.
Помимо помощи неприятелю, команда специального прокурора Чо Ын Сока обвинила Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью.
Напомним, бывший президент находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре. В конце сентября Юн Сок Ёль попросил суд об освобождении под залог. В обосновании он отметил необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях и свое состояние здоровья. Однако, суд Сеула отклонил его просьбу.
Супруга политика - бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.