Экс-президент Южной Кореи попросил суд об освобождении под залог

Заявление бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль подал 19 сентября в Центральный окружной суд Сеула, который ведет дела по подозрению в злоупотреблении властью и препятствовании государственным органам при исполнении. В январе, по данным южнокорейских изданий, Юн Сок Ёль якобы дал указание службе президентской охраны не допустить его арест.

— Дата слушаний по запросу об освобождении под залог пока не назначена. Юн Сок Ёль находится под стражей с 10 июля, он был обвинен в организации мятежа в связи с событиями военного положения 3 декабря 2024 года. В апреле Конституционный суд окончательно отстранил его от власти, — отмечается в сообщении.

Юн Сок Ёль еще в статусе президента оказался в СИЗО в первый раз в январе в рамках уголовного дела о мятеже. В марте его освободили из-под стражи, поскольку суд посчитал, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений на несколько часов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Южной Кореи отказывался присутствовать на заседаниях в Центральном окружном суде Сеула после его второго ареста 10 июля, а также что экс-первую леди Южной Кореи обвиняют в махинациях с ценами на акции.