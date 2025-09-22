РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:03, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Экс-президент Южной Кореи попросил суд об освобождении под залог

    В обосновании Юн Сок Ёль отметил необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях и  свое состояние здоровья, передает Kazinfofm со ссылкой на ТАСС. 

    о
    Фото: Yonhap

    Заявление бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль подал 19 сентября в Центральный окружной суд Сеула, который ведет дела по подозрению в злоупотреблении властью и препятствовании государственным органам при исполнении. В январе, по данным южнокорейских изданий, Юн Сок Ёль якобы дал указание службе президентской охраны не допустить его арест.

    — Дата слушаний по запросу об освобождении под залог пока не назначена. Юн Сок Ёль находится под стражей с 10 июля, он был обвинен в организации мятежа в связи с событиями военного положения 3 декабря 2024 года. В апреле Конституционный суд окончательно отстранил его от власти, — отмечается в сообщении.

    Юн Сок Ёль еще в статусе президента оказался в СИЗО в первый раз в январе в рамках уголовного дела о мятеже. В марте его освободили из-под стражи, поскольку суд посчитал, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений на несколько часов.

    Ранее сообщалось, что экс-президент Южной Кореи отказывался присутствовать на заседаниях в Центральном окружном суде Сеула после его второго ареста 10 июля, а также что экс-первую леди Южной Кореи обвиняют в махинациях с ценами на акции.  

     

     

    Теги:
    Арест Южная Корея
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают