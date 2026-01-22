Прокуратура Талдыкоргана добилась полного возврата средств, похищенных интернет-мошенниками

Прокуратура города Талдыкорган добилась полного возврата денежных средств гражданину, пострадавшему от действий интернет-мошенников.

— Успешная операция проведена благодаря использованию современных цифровых инструментов защиты финансовых активов. В рамках досудебного расследования по статье 190 части 3 УК РК прокурорами было инициировано создание инцидента на платформе «Антифрод-центр» Национального Банка РК. Это позволило оперативно идентифицировать и заблокировать банковские счета, на которые поступили похищенные деньги, — говорится в сообщении.

Принятыми мерами, в соответствии с нормами Закона «О платежах и платежных системах», похищенная сумма в размере 850 000 тенге была изъята со счетов подозреваемых и возвращена законному владельцу.

— В борьбе с киберпреступностью фактор времени является решающим. Своевременное обращение в правоохранительные органы и предоставление данных о транзакциях гарантируют высокую вероятность блокировки и возврата денежных средств. Защита прав граждан и противодействие интернет-мошенничеству остаются приоритетными задачами в надзорной деятельности органов прокуратуры, — напомнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что свыше 18 млн тенге вернули пострадавшим от киберпреступлений в Алматинской области.