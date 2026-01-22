РУ
    09:53, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Прокуратура Талдыкоргана добилась полного возврата средств, похищенных интернет-мошенниками

    Прокуратура области Жетысу обеспечила возврат средств пострадавшему от интернет-мошенников, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    мошенничество, мошенники
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Прокуратура города Талдыкорган добилась полного возврата денежных средств гражданину, пострадавшему от действий интернет-мошенников.

    — Успешная операция проведена благодаря использованию современных цифровых инструментов защиты финансовых активов. В рамках досудебного расследования по статье 190 части 3 УК РК прокурорами было инициировано создание инцидента на платформе «Антифрод-центр» Национального Банка РК. Это позволило оперативно идентифицировать и заблокировать банковские счета, на которые поступили похищенные деньги, — говорится в сообщении. 

    Принятыми мерами, в соответствии с нормами Закона «О платежах и платежных системах», похищенная сумма в размере 850 000 тенге была изъята со счетов подозреваемых и возвращена законному владельцу. 

    —  В борьбе с киберпреступностью фактор времени является решающим. Своевременное обращение в правоохранительные органы и предоставление данных о транзакциях гарантируют высокую вероятность блокировки и возврата денежных средств. Защита прав граждан и противодействие интернет-мошенничеству остаются приоритетными задачами в надзорной деятельности органов прокуратуры, — напомнили в прокуратуре.

    Ранее сообщалось, что свыше 18 млн тенге вернули пострадавшим от киберпреступлений в Алматинской области.

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Борьба с преступностью Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
