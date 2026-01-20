Прокуратура СКО выявила нарушения при эксплуатации школьных автобусов

Органами прокуратуры проводится системная работа, направленная на выявление и пресечение нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.

В рамках анализа установлены грубейшие нарушения Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а также Правил дорожного движения при эксплуатации школьных автобусов.

Так, в учреждениях образования районов М. Жумабаева, Г. Мусрепова не приняты надлежащие меры по оснащению школьных автобусов проблесковыми маячками желтого цвета и обязательными опознавательными знаками «Перевозка детей».

В школьном автобусе села Шоптыколь района Г. Мусрепова ремни безопасности находились в неисправном состоянии, что не соответствовало обязательным требованиям безопасности дорожного движения.

В этом же районе в школьных автобусах Бирликской, Салкынкольской, Тахтабродской и Калиновской школ тревожные кнопки находились в нерабочем состоянии.

Вместе с тем, в школьных автобусах районов Шал Акына и Г. Мусрепова использовались огнетушители с истекшим сроком их применения, а также в нарушение требований Правил водителями организаций образования не велись бортовые журналы.

В городе Петропавловске отдельные водители учреждений образования не проходили обязательное медицинское освидетельствование перед выездом, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся.

По актам прокурорского надзора виновные лица, включая директоров школ привлечены к установленной законом ответственности, выявленные нарушения устранены, транспортные средства приведены в соответствие с установленными требованиями.

Принятые меры позволили обеспечить защиту прав 457 несовершеннолетних. Надзорный орган продолжает работу, направленную на обеспечение законности и предупреждение нарушений в сфере защиты прав и законных интересов детей.

Ранее сообщалось, что санврачи Алматы оштрафовали школы и детсады на 19 млн тенге за год.