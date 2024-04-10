Прокуратура РК возвратила 1 552 га пастбищ государству

Прокуратурой района Теренколь выявлен факт необоснованного предоставления КХ «Вильгельм» 1 552 га пастбищ сроком на 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Департаментом по управлению земельными ресурсами по акту надзора прокуратуры района подан иск о признании недействительным договора аренды земли.

Решением специализированного межрайонного экономического суда области в иске департамента отказано.

При этом суд не принял во внимание, что участок не мог быть предоставлен, поскольку относится к землям населенного пункта и предназначен для выпаса скота местного населения.

По апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарской области решение суда изменено, иск удовлетворен, земля, стоимостью 2,1 млрд тенге, возвращена государству.

Напомним, прокуратура изучает целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полноту планов по предотвращению паводков.

В отношении детской областной больницы прокуратурой начато досудебное расследование в Костанае, 921 млн тенге перечислили подрядчику за незавершенный ремонт.

Главной транспортной прокуратурой РК установлены многочисленные нарушения при закупках и неэффективное использование бюджета в деятельности ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент».