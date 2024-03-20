Коррупционный тендер позволил «увести» 131 млн тенге при реализации крупнейшего трубопроводного проекта в РК

Главной транспортной прокуратурой установлены многочисленные нарушения при закупках и неэффективное использование бюджета в деятельности ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В частности, тендеры объявлялись только на бумажных носителях и в газетных публикациях, а тендерные заявки прилагались в письменном виде. Закупка услуг/товаров, технические спецификации к ним и суммы затрачиваемых средств сотрудниками предприятия с долей участия государства прописывались под конкретного поставщика.

Такое положение дел негативно отражалось на формировании здоровой конкуренции бизнеса, а также ущемляло права доступа потенциальных поставщиков услуг к сегменту рынка.

К примеру, в 2019 году, несмотря на наличие соответствующего человеческого ресурса у заказчика, необоснованно заключен договор на оказание услуги по формированию, оформлению, предоставлению и сопровождению заявок по тарифной смете и инвестиционной программе на 2020–2024 годы со сторонней аффилированной компанией на общую сумму свыше 133 млн тенге.

Как стало известно, фактически работу произвели не имеющие отношение к победителю тендера наёмные лица всего за 1,5 млн тенге, т. е. «маржинальная» прибыль от заключенного незаконного договора составила порядка 131 млн тенге.

По выявленным нарушениям Главной транспортной прокуратурой осуществлено досудебное расследование. Ущерб государству возмещен в полном объеме. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» реализует крупнейший трубопроводный проект в стране.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в АО «Qazaq Gaz» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения.

После вмешательства прокуратуры в целях прозрачности и доступности информации процесс проведения закупок ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» переведен на электронный формат посредством портала «Qazaqstan trading platform»(qaztp.kz). Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности при участии в процессе закупок.