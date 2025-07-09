Штрафы на 4 млрд тенге отменили предприятию в ВКО

Главная транспортная прокуратура признала незаконными штрафы, которые с завода взыскивали за простой вагонов.

Как сообщили в надзорном органе, вопрос тянулся с 2022 года. ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» предъявляло предприятию требования об оплате штрафов за простой, хотя завод не был ни грузоотправителем, ни грузополучателем, ни владельцем вагонов или путей.

- Согласно пункту 2 статьи 49 Закона «О железнодорожном транспорте», обязанность по оплате таких сборов возлагается только на конкретно определённых участников перевозки. Востокмашзавод к ним не относился, — пояснили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.

В результате вмешательства прокуроров с предприятия сняли необоснованные начисления на сумму 4 млрд тенге, а сама практика их взыскания признана незаконной.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия со стороны перевозчика нарушали права инвестора и создавали препятствия для хозяйственной деятельности предприятия.

Прокуратура намерена продолжить мониторинг соблюдения транспортного законодательства в сфере железнодорожных перевозок.

Ранее сообщалось, что энергопредприятие в Карагандинской области оштрафовали на 55 млн тенге.