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    01:11, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Штрафы на 4 млрд тенге отменили предприятию в ВКО

    «Востокмашзавод» в Усть-Каменогорске избавили от многомиллиардной задолженности, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    ақша бухгалтер
    Фото: прокуратура СКО

    Главная транспортная прокуратура признала незаконными штрафы, которые с завода взыскивали за простой вагонов.

    Как сообщили в надзорном органе, вопрос тянулся с 2022 года. ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» предъявляло предприятию требования об оплате штрафов за простой, хотя завод не был ни грузоотправителем, ни грузополучателем, ни владельцем вагонов или путей.

    - Согласно пункту 2 статьи 49 Закона «О железнодорожном транспорте», обязанность по оплате таких сборов возлагается только на конкретно определённых участников перевозки. Востокмашзавод к ним не относился, — пояснили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.

    В результате вмешательства прокуроров с предприятия сняли необоснованные начисления на сумму 4 млрд тенге, а сама практика их взыскания признана незаконной.

    В ведомстве подчеркнули, что такие действия со стороны перевозчика нарушали права инвестора и создавали препятствия для хозяйственной деятельности предприятия.

    Прокуратура намерена продолжить мониторинг соблюдения транспортного законодательства в сфере железнодорожных перевозок.

    Ранее сообщалось, что энергопредприятие в Карагандинской области оштрафовали на 55 млн тенге.

    Теги:
    ВКО Штрафы Заводы Прокуратура
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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