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    10:05, 08 Июль 2025 | GMT +5

    На 55 млн оштрафовали энергопредприятие в Карагандинской области

    В ходе мониторинга экологической ситуации в Карагандинской области выявлены нарушения со стороны ТОО «ГРЭС Топар», передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    штраф
    Коллаж: Kazinform / Pexels

    В ходе выездной проверки в поселке Топар зафиксировано запыление воздуха, вызванное несоблюдением предприятием экологических требований при орошении и поэтапном осушении секций золоотвалов.

    В адрес департамента экологии Карагандинской области было направлено требование о проведении проверки в порядке статьи 26 Конституционного закона «О прокуратуре».

    Проверка, проведённая департаментом экологии, подтвердила факты нарушений. Установлено, что рекультивация золоотвала осуществлялась без разрешения на эмиссии в окружающую среду и без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

    По итогам проверки на ТОО «ГРЭС Топар» наложен штраф в размере 55 миллионов тенге.

    Специализированная природоохранная прокуратура продолжит надзор за соблюдением экологического законодательства и принятием мер по устранению выявленных нарушений.

    Ранее на 7 млн тенге оштрафовали карагандинского предпринимателя за загрязнение экологии.

    Теги:
    Регионы Казахстана Штрафы Экология Энергетика Карагандинская область Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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