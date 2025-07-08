На 55 млн оштрафовали энергопредприятие в Карагандинской области

В ходе выездной проверки в поселке Топар зафиксировано запыление воздуха, вызванное несоблюдением предприятием экологических требований при орошении и поэтапном осушении секций золоотвалов.

В адрес департамента экологии Карагандинской области было направлено требование о проведении проверки в порядке статьи 26 Конституционного закона «О прокуратуре».

Проверка, проведённая департаментом экологии, подтвердила факты нарушений. Установлено, что рекультивация золоотвала осуществлялась без разрешения на эмиссии в окружающую среду и без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

По итогам проверки на ТОО «ГРЭС Топар» наложен штраф в размере 55 миллионов тенге.

Специализированная природоохранная прокуратура продолжит надзор за соблюдением экологического законодательства и принятием мер по устранению выявленных нарушений.

Ранее на 7 млн тенге оштрафовали карагандинского предпринимателя за загрязнение экологии.