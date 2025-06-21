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    13:32, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    На 7 млн тенге оштрафовали карагандинского предпринимателя за загрязнение экологии

    В Караганде предприниматель несколько месяцев хранил нефтепродукты без разрешения экологов. За что его привлекли к административному наказанию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    штрафы стат данные
    Фото: Kazinform/ freepik.com

    Нарушение выявили сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области во время мониторинга по соблюдению экологического законодательства.

    — В ходе проверки было выявлено одно из крупных предприятий, которое на протяжении 8 месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории. Это является нарушением экологического законодательства (статьи 106 и 120 Экологического кодекса) и, как следствие, привело к объемным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, объемом свыше 90 тонн, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

    Надзорным ведомством в отношении предприятия было возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях, которое подразумевает нарушения в области охраны окружающей среды, а именно превышения установленных нормативов эмиссий в окружающую среду или отсутствия экологического разрешения.

    Материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

    Однако, по словам прокуроров, нарушитель отрицал вину.

    — Дело прошло все 3 инстанции, и лишь Верховный суд поставил точку — предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму свыше 7 миллионов тенге, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на Аксуский завод ферросплавов был наложен штраф в 850 млн тенге. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Штрафы Экология Карагандинская область Прокуратура Караганда
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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