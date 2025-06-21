На 7 млн тенге оштрафовали карагандинского предпринимателя за загрязнение экологии

Нарушение выявили сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области во время мониторинга по соблюдению экологического законодательства.

— В ходе проверки было выявлено одно из крупных предприятий, которое на протяжении 8 месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории. Это является нарушением экологического законодательства (статьи 106 и 120 Экологического кодекса) и, как следствие, привело к объемным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, объемом свыше 90 тонн, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Надзорным ведомством в отношении предприятия было возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях, которое подразумевает нарушения в области охраны окружающей среды, а именно превышения установленных нормативов эмиссий в окружающую среду или отсутствия экологического разрешения.

Материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Однако, по словам прокуроров, нарушитель отрицал вину.

— Дело прошло все 3 инстанции, и лишь Верховный суд поставил точку — предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму свыше 7 миллионов тенге, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Аксуский завод ферросплавов был наложен штраф в 850 млн тенге.