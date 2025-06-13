11:09, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Штраф в 850 млн тенге наложен на Аксуский завод ферросплавов
По информации департамента экологии Павлодарской области, выявлены нарушения по Экологическому кодексу РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Экологи нарушения выявили совместно с природоохранной прокуратурой Павлодарской области. Указывается, что Аксуский завод ферросплавов произвел сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за первый квартал 2025 года. Объем составил 663 тонны.
— Факт нарушения подтверждён отчётами производственного экологического контроля и налоговыми декларациями (форма 870). По факту наложено административное взыскание по части 1 статьи 328 КоАП РК в размере 854 994 984 тенге. Сумма взыскана в полном объёме в доход государства, — сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.