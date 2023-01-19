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Прокуратура Алматинской области проводит анализ стоимости подключения к газу

19 Января 2023, 22:43
Прокуратура Алматинской области проводит анализ стоимости подключения к газу

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области совместно с акиматом и территориальным департаментом по защите и развитию конкуренции начала анализ обоснованности стоимости подключения населения к газу. На сегодня цена подключения лавирует от 350 до 700 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным прокуратуры региона, в целях определения проблемных вопросов, в акимате области провели встречу с представителями газовых организаций. На встрече обсудили вопросы тарифообразования, себестоимости работ по подключению абонентов и других наболевших вопросов в данной сфере.

«По итогам прокурором области предложено создать рабочую группу, которая займется поиском оптимального и взаимовыгодного решения озвученных на встрече проблем, в том числе по определению единой цены подключения к газу, устраивающую как население, так и представителей бизнеса. Заседания рабочей группы будут проводиться периодически», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.


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