Прокуратура Алматы опровергла информацию о задержании Нурлана Ауганбаева

В прокуратуре Алматы официально опровергли информацию о задержании заместителя прокурора города Нурлана Ауганбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в одном из СМИ появилась информация о якобы задержании зампрокурора Алматы Нурлана Ауганбаева.

— Официально заявляем, что информация о задержании заместителя прокурора Алматы Ауганбаева Н.Ж., не соответствует действительности. На сегодня он находится в очередном трудовом отпуске, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Также надзорном органе напомнили, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации, а также согласно статьи 25 Закона РК «О средствах массовой информации» распространение не соответствующих действительности сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.

Прокуратура города Алматы призывает граждан, представителей СМИ, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство Республики Казахстан и доверять только достоверным источникам информации.