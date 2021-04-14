Прокладка инженерных сетей в микрорайоне Акжар в Алматы: строители столкнулись с трудностями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строительство водопровода и канализации в микрорайоне Акжар, расположенном на территории Наурызбайского района Алматы, усложнено высоким уровнем каменистости и сложностью рельефа этой части города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города, ход строительства крайне затрудняет большое количество находящихся в земле крупных камней, достигающих в диаметре двух метров.

Результаты инженерно-геологических работ показывают, что залегающие здесь суглинистые и гравийно-галечниковые грунты природного сложения с песчаным заполнителем на уровне 1,9-2,75 метра состоят до 30% из валунов.

Для вывоза выбранных из почвы во время производства работ валунов подрядной организации приходится использовать тяжелую технику. Местные природные условия вынуждают строителей укладывать водопроводные и канализационные трубы, используя сложную технологию.

«Процесс строительства инженерных сетей в этом городском секторе ведется согласно проектным отметкам под ежедневным авторским и техническим надзором. Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения питьевой водой жителей микрорайона началось в 2019 году. Это позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением и водоотведением порядка 8 тысяч жителей этой части мегаполиса. По плану строительство должны закончить в четвертом квартале текущего года. Работы завершены уже на 35%», - отметил руководитель отдела управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Ермек Жумагалиев.

По данным подрядчика, в данном микрорайоне в общей сложности будет строиться 19,65 км водопровода и 15,7 км канализации.

Ранее сообщалось, что 23 микрорайона Алматы будут обеспечены питьевой водой. В начале весны жители Наурызбайского района сняли на видео застрявшие в грязи автомобили. В акимате района тогда ответили на жалобы жителей. Кроме того, один из жителей пожаловался на грязные улицы и неасфальтированные дороги в микрорайоне Акжар и попросил помощи у акима района.