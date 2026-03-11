Прокладка энергокабеля по дну Каспия: два банка готовы выделить финансирование

Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, соглашение подписано главами государств трех стран 13 ноября 2024 года в городе Баку на полях конференции СОР-29.

Соглашение направлено на эффективное использование существующего потенциала возобновляемых источников энергии между тремя странами и развитие торговли экологически чистой электроэнергией, включающей также зеленый аммиак и водород, а также расширение экспорта на европейские рынки.

— По проекту планируется передача зеленых видов энергии путем прокладки подводного кабеля по дну Каспийского моря из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан, который также позволит экспортировать данную энергию через аналогичный Черноморский проект в Европейские страны. Ключевой элемент проекта — прокладка высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря. Это технически сложное, но стратегически необходимое решение, которое позволит нам напрямую выйти на электроэнергетический рынок Европейского союза, — отметил Ерлан Аккенженов.

Проект находится в активной фазе реализации. В рамках договоренностей подписанного меморандума энергетических ведомств трех стран с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в качестве консультанта по разработке технико-экономического обоснования проекта была определена ведущая международная итальянская консалтинговая компания CESI.

По итогам разработки ТЭО будут определены финансовая модель и основные технические параметры проекта.

По словам министра, стоимость разработки ТЭО — порядка 1 млн евро — осуществляется грантовыми средствами данных банков.

Два банка уже подтвердили готовность обеспечить финансирование в виде грантовых средств в размере 2 млн долларов США, при том, что на первом этапе требуется всего 1 млн.

Аккенженов добавил, что 1 июля 2025 года системными операторами трех стран создано совместное предприятие «Green Corridor Alliance». Предприятием на регулярной основе проводятся рабочие встречи с участием экспертов и стран-участниц проекта.

Напомним, в мае 2024 года на встрече в Ташкенте главы министерств энергетики Казахстана, Узбекистана и Азербайджана пришли к соглашению о прокладке магистрального энергокоридора в Европу, положив начало сотрудничеству по межсистемному соединению своих энергетических систем.

