Прокатились из Астаны: троих детей сняли с грузового вагона в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, на станции Аршалы в Акмолинской области сотрудниками отделения полиции на транспорте были сняты с грузового поезда трое несовершеннолетних в возрасте 8, 10 и 11 лет.

- В ходе проверки установлено, что дети, находясь на станции Астана, из любопытства и ради забавы залезли на порожний вагон грузового состава и прокатились несколько десятков километров. К счастью, благодаря бдительности транспортных полицейских, дети были своевременно обнаружены и сняты с поезда до того, как случилась трагедия, - сообщили в ведомстве.

За нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта родители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности. Кроме того, они также будут привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, обеспечению безопасности и защите прав детей.

Всего за 10 месяцев текущего года полицейскими на транспорте выявлено 3769 фактов нарушений правил использования средств железнодорожного транспорта, предусмотренных ч. 1 ст. 560 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. К таким нарушениям относятся незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу, проезд на подножках и крышах вагонов, а также незаконная остановка поезда без необходимости.

