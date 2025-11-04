РУ
    10:23, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 2 тысяч предпринимателей наказали за допуск детей в клубы и бары

    С начала года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели около 4 тысяч заседаний, на которых рассмотрено более 7 тысяч дел, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Фото: Freepik

    Свыше тысячи дел касались семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таким семьям оказывается комплексная поддержка — от материальной и психологической до юридической и медицинской помощи, а также содействие в трудоустройстве, лечении и обучении детей.

    Сегодня в стране действует 271 комиссия, координирующая работу государственных органов по защите прав детей, вопросы профилактики правонарушений и поддержки семей. Комиссии рассматривают не только плановые вопросы, но и резонансные случаи, требующие оперативного реагирования.

    - Комиссии по делам несовершеннолетних — это ключевой инструмент защиты прав детей на местах. Их деятельность позволяет оперативно выявлять семьи, оказавшиеся в кризисе, и оказывать им адресную помощь. Мы усиливаем межведомственное взаимодействие и вводим новые подходы, направленные на профилактику буллинга, кибербуллинга и суицидального поведения среди детей, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

    В рамках межведомственных рейдов, проведенных совместно с правоохранительными органами, к административной ответственности привлечено более 21,8 тысячи родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию, свыше 107 тысяч законных представителей — за нахождение детей ночью вне дома и около 2 тысяч предпринимателей — за допуск несовершеннолетних в развлекательные заведения.

    В настоящее время разрабатываются новые правила деятельности комиссий, предусматривающие расширение их полномочий в сфере профилактики буллинга, кибербуллинга и суицидального поведения, проведение исследований и оказание методической помощи регионам. Обновленный формат позволит повысить эффективность и ответственность работы на местах.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Минпросвещения РК Бизнес Дети Штрафы Права человека
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
