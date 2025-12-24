Производство сельхозпродукции выросло на 11% в области Жетысу

Аким области Бейбит Исабаев, поздравив аграриев с профессиональным праздником, провел церемонию награждения и вручил лучшим сельхозтоваропроизводителям региона ключи от новых тракторов. В этом году в регионе объем урожая сельхозкультур составил 2 млн тонн. По сравнению с прошлым годом производство сельскохозяйственной продукции выросло на 11%, достигнув 90 млрд тенге, сообщает пресс-служба.

Перед началом торжественного собрания Бейбит Исабаев осмотрел выставку, организованную в фойе Дворца культуры им. И. Жансугурова, где была представлена разнообразная продукция, производимая в регионе, и ряд новшеств в сфере агротехнологий.

Фото: Жумабай Мусабеков

Выступая с поздравительной речью, аким области остановился на задачах, поставленных Главой государства на ІІ Форуме работников сельского хозяйства:

— Этот праздник — знак глубокого уважения к людям труда, которые обеспечивают продовольственную безопасность и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Перед нами стоит задача повысить объем валовой продукции сельского хозяйства, уделяя при этом особое внимание цифровизации агропромышленного комплекса и его развитию как высокотехнологичной отрасли. В этом году на поддержку агросубъектов региона со стороны государства выделено 61,2 млрд тенге, из них 25,2 млрд тенге — субсидии, 24 млрд тенге — льготные кредиты, 12 млрд тенге — лизинговые программы. В результате обновляется автопарк сельхозтехники, активно внедряются водосберегающие технологии. Благодаря принимаемым мерам и ежедневному труду аграриев в этом году урожай сельхозкультур в регионе составил 2,0 млн тонн. Выражаю благодарность за добросовестный труд и еще раз поздравляю с праздником, — сказал Б. Исабаев, перейдя к церемонии награждения.

Сельхозтоваропроизводители области были награждены медалями «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник сельского хозяйства», Благодарственными письмами Премьер-министра РК, Почетными грамотами акима области.

Фото: Жумабай Мусабеков

Затем состоялось награждение победителей в номинации «Лучшие сельхозтоваропроизводители региона». В частности, из числа крестьянских хозяйств лучшим было признано КХ «Ерен Тау» Каратальского района, а из числа юридических лиц — ТОО «Сельский механизатор» Алакольского района. Их руководителям были вручены дипломы І степени и ключи от новеньких тракторов. Среди перерабатывающих предприятий лучшим было признано ТОО «Ляззат-2016» г. Талдыкорган, специализирующееся на производстве молочной продукции. В качестве награды — диплом І степени и денежный сертификат.

Фото: Жумабай Мусабеков

От лица награжденных выступил руководитель КХ «Ерен Тау» Кахарман Магдыкасым.

— Мы специализируемся как на растениеводстве, так и животноводстве. В основном выращиваем сахарную свеклу и кукурузу. Планируем заняться и выращиванием подсолнечника. У нас имеется 1 600 голов МРС. Для повышения урожайности и экономии поливной воды активно внедряем влагосберегающие технологии. Сейчас в нашем хозяйстве система капельного орошения охватывает 480 га, а в следующем году этот показатель планируем довести уже до 800 га. Очень приятно, что наш труд оценили. Новенький трактор нам очень поможет в проведении весенне-посевной кампании, — сказал он.

Своим мнением поделился участник сельхозвыставки, руководитель ТОО «Евразиан дринкс» Мадияр Туебаев, который этой весной наладил в Талдыкоргане производство кумыса с добавлением меда, а также ряда других молочных напитков:

— Сырье для нашей продукции мы приобретаем в основном в Текели. Используя закваску из кобыльего молока, наладили производство напитка «балқымыз», то есть кумыса с добавлением меда. Также производим айран, напиток «Таң», питьевой йогурт. На этой неделе произвели 3 тонны продукции. Пока реализуем свою продукцию в Талдыкоргане, айран начали реализовывать в Алматы. В скором времени планируем наладить экспорт в Китай, сейчас ведется подготовка. Наша основная цель — обеспечить население качественной продукцией по доступной цене. Были очень рады представить свой товар на выставке в честь Дня работников сельского хозяйства, — резюмировал он.

Фото: Жумабай Мусабеков

Праздничное мероприятие продолжила концертная программа.